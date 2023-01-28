На этой неделе защитники животных спасли в Вильяндимаа таксу, которую, несмотря на маленький рост и чувствительность к погодным условиям, держали на цепи. В Сельскохозяйственном и продовольственном департаменте не увидели в этом большой проблемы, поскольку закон не регулирует, какого размера собаку можно держать на цепи.
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Жестокость или норма? ⟩ Хозяин держал таксу на цепи: законы Эстонии этого не запрещают
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Хозяин держал таксу на цепи: законы Эстонии этого не запрещают
В Союз защиты животных Эстонии в ноябре прошлого года поступило сообщение о таксе, живущей на цепи на участке в деревне Яртсааре в Вильяндимаа. Поскольку следить за благополучием животных в Эстонии - в компетенции Сельскохозяйственного и продовольственного департамента (далее - PTA), Союз защиты животных немедленно отправил жалобу в вильяндимааский отдел PTA с просьбой проверить это сообщение.