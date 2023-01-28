Жестокость или норма? ⟩ Хозяин держал таксу на цепи: законы Эстонии этого не запрещают

В Союз защиты животных Эстонии в ноябре прошлого года поступило сообщение о таксе, живущей на цепи на участке в деревне Яртсааре в Вильяндимаа. Поскольку следить за благополучием животных в Эстонии - в компетенции Сельскохозяйственного и продовольственного департамента (далее - PTA), Союз защиты животных немедленно отправил жалобу в вильяндимааский отдел PTA с просьбой проверить это сообщение.

Главный специалист вильяндиского отдела PTA Тони Оюланд выехал на место для проверки, а через два месяца направил в Союз защиты животных письмо, в котором говорилось следующее (союз опубликовал оценку чиновника на своей странице в Facebook): «Собак регулярно кормят и поят. Собаки средней упитанности. Размер будок соответствует требованиям. В будках оборудованы места для сна. Длина цепей соответствует действующим требованиям. При проверке у собак не было цепи на шее, все они были в кожаных ошейниках. По словам хозяина, они гуляют с собаками. В качестве превентивной меры владельцу животного объяснили, что металлическую цепочку использовать в качестве ошейника нельзя, это категорически запрещено. Нарушений требований по обращению с животными не выявлено».