Пугающий сюрприз: в городах России появляются свалки цинковых гробов

На 4-й Нагорной улице местные жители обнаружили два открытых и один закрытый гроб, написали в Telegram-канале «Подъем» со ссылкой на местных жителей. В пресс-службе администрации города заявили, что полиция проводит проверку. «Мы со своей стороны, конечно, приняли меры: все вывезут, все уберут, чтобы не лежало», - заверили местные власти.

Однако сказать, был ли закрытый гроб пустым или нет, в администрации не смогли.