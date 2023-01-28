В российском городе Златоуст, в Челябинской области, местные жители обнаружили три цинковых гроба, один из которых оказался закрытым. По предварительным данным, гробы на улице рядом со своим домом оставил сотрудник местного похоронного бюро.
Пугающий сюрприз: в городах России появляются свалки цинковых гробов
Пугающий сюрприз: в городах России появляются свалки цинковых гробов
На 4-й Нагорной улице местные жители обнаружили два открытых и один закрытый гроб, написали в Telegram-канале «Подъем» со ссылкой на местных жителей. В пресс-службе администрации города заявили, что полиция проводит проверку. «Мы со своей стороны, конечно, приняли меры: все вывезут, все уберут, чтобы не лежало», - заверили местные власти.
Однако сказать, был ли закрытый гроб пустым или нет, в администрации не смогли.
Похожий случай произошел в октябре прошлого года Белгородской области: там местный житель выбросил цинковые гробы на помойку. Против него составили протокол по ч. 1 ст. 8.2 КоАП «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления».
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