Видео ⟩ Вторая атака за сутки: подросток открыл стрельбу в восточном Иерусалиме

Ранее, в пятницу, в результате стрельбы в синагоге были ранены трое и убиты восемь человек. 21-летний террорист прибыл на улицу Неве Яаков вскоре после 20:00 и открыли огонь по людям, выходящим из синагоги Атерет Авраам после вечерней пятничной молитвы. Офицеры открыли ответный огонь и убили стрелка. Полиция также сообщила, что в рамках расследования инцидента были арестованы еще 42 подозреваемых.

Террорист был идентифицирован как Хейри Алкам из восточного Иерусалима, и сообщалось, что до нападения он не имел никаких известных связей с террористами.

«Это было одно из самых страшных нападений, которые мы знали за последние годы, наши сердца соболезнуют семьям раненых и погибших. Мы оценили ситуацию и приняли решение о некоторых немедленных действиях, мы будем действовать решительно и спокойно», - заявили в штаб-квартире полиции Иерусалима через несколько часов после нападения.

Представитель ХАМАС Хазем Касем также отреагировал на нападение, заявив, что «эта операция является ответом на преступление, совершенное оккупантами в Дженине, и естественным ответом на преступные действия оккупантов».

США осудили террористическую атаку на синагогу.

Пост посла США в Израиле Тома Нидеса в twitter:

Horrific act of violence at a Jerusalem synagogue on International Holocaust Remembrance Day. I am shocked and disgusted at this heinous terrorist attack on innocent people, including children. Praying for all of the victims and their loved ones.