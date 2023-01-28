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Видео ⟩ Вторая атака за сутки: подросток открыл стрельбу в восточном Иерусалиме

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rus.postimees.ee
Вторая атака за сутки: подросток открыл стрельбу в восточном Иерусалиме
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Стрельба в восточном Иерусалиме.
Стрельба в восточном Иерусалиме. Фото: AMMAR AWAD/REUTERS

13-летний подросток открыл стрельбу в около центра археологических раскопок «Город Давида», пишет The Jerusalem Post

Стрелок открыл огонь на улице Маалот, недалеко от входа на площадку. В результате происшествия ранены два человека: 22-летний молодой человек и 45-летний мужчина, оба находятся в тяжелом, но стабильном состоянии. По словам представителя MDA, эти двое были эвакуированы в медицинский центр Шаарей Цедек. Мужчина двадцати с небольшим лет является волонтером MDA, а мужчина постарше - его отец.

Стрелявший был быстро застрелен двумя находившимися поблизости гражданскими лицами, с лицензией на оружие, и в настоящее время находится в полицейской машине скорой помощи, передает слова полиции The Jerusalem Post.

Полиция отреагировала быстро, так как это оказалось второй террористической атакой за сутки.

Представитель ХАМАС (Исламское движение сопротивления) Хазем Касем приветствовал нападение, заявив: «Героические действия в Сильване являются подтверждением продолжения акций сопротивления на всех оккупированных территориях и ответом на преступления оккупации против нашего народа в святых местах».

Ранее, в пятницу, в результате стрельбы в синагоге были ранены трое и убиты восемь человек. 21-летний террорист прибыл на улицу Неве Яаков вскоре после 20:00 и открыли огонь по людям, выходящим из синагоги Атерет Авраам после вечерней пятничной молитвы. Офицеры открыли ответный огонь и убили стрелка. Полиция также сообщила, что в рамках расследования инцидента были арестованы еще 42 подозреваемых.

Террорист был идентифицирован как Хейри Алкам из восточного Иерусалима, и сообщалось, что до нападения он не имел никаких известных связей с террористами.

«Это было одно из самых страшных нападений, которые мы знали за последние годы, наши сердца соболезнуют семьям раненых и погибших. Мы оценили ситуацию и приняли решение о некоторых немедленных действиях, мы будем действовать решительно и спокойно», - заявили в штаб-квартире полиции Иерусалима через несколько часов после нападения.

Представитель ХАМАС Хазем Касем также отреагировал на нападение, заявив, что «эта операция является ответом на преступление, совершенное оккупантами в Дженине, и естественным ответом на преступные действия оккупантов».

США осудили террористическую атаку на синагогу.

Пост посла США в Израиле Тома Нидеса в twitter:

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