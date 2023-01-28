13-летний подросток открыл стрельбу в около центра археологических раскопок «Город Давида», пишет The Jerusalem Post.
Видео ⟩ Вторая атака за сутки: подросток открыл стрельбу в восточном Иерусалиме
Стрелок открыл огонь на улице Маалот, недалеко от входа на площадку. В результате происшествия ранены два человека: 22-летний молодой человек и 45-летний мужчина, оба находятся в тяжелом, но стабильном состоянии. По словам представителя MDA, эти двое были эвакуированы в медицинский центр Шаарей Цедек. Мужчина двадцати с небольшим лет является волонтером MDA, а мужчина постарше - его отец.
В Иерусалиме снова стрельба — два человека ранены.— ARSEN (@Ars7513) January 28, 2023
Всё произошло в Городе Давида — стрелок открыл огонь на улице Маалот недалеко от входа в популярный у туристов центр археологических раскопок.
Стрелка нейтрализовали. pic.twitter.com/9IycCpiFi7
Стрелявший был быстро застрелен двумя находившимися поблизости гражданскими лицами, с лицензией на оружие, и в настоящее время находится в полицейской машине скорой помощи, передает слова полиции The Jerusalem Post.
פיגוע ירי בעיר דוד | דובר מד"א זכי הלר: "גבר בן 47 וצעיר בן 23 נפצעו באורח בינוני עד קשה עם פגיעות ירי בפלג גוף עליון. הם מטופלים בבית החולים. שניהם בהכרה מלאה" pic.twitter.com/TICmwrHwG6— כאן חדשות (@kann_news) January 28, 2023
Полиция отреагировала быстро, так как это оказалось второй террористической атакой за сутки.
Представитель ХАМАС (Исламское движение сопротивления) Хазем Касем приветствовал нападение, заявив: «Героические действия в Сильване являются подтверждением продолжения акций сопротивления на всех оккупированных территориях и ответом на преступления оккупации против нашего народа в святых местах».
Ранее, в пятницу, в результате стрельбы в синагоге были ранены трое и убиты восемь человек. 21-летний террорист прибыл на улицу Неве Яаков вскоре после 20:00 и открыли огонь по людям, выходящим из синагоги Атерет Авраам после вечерней пятничной молитвы. Офицеры открыли ответный огонь и убили стрелка. Полиция также сообщила, что в рамках расследования инцидента были арестованы еще 42 подозреваемых.
Террорист был идентифицирован как Хейри Алкам из восточного Иерусалима, и сообщалось, что до нападения он не имел никаких известных связей с террористами.
«Это было одно из самых страшных нападений, которые мы знали за последние годы, наши сердца соболезнуют семьям раненых и погибших. Мы оценили ситуацию и приняли решение о некоторых немедленных действиях, мы будем действовать решительно и спокойно», - заявили в штаб-квартире полиции Иерусалима через несколько часов после нападения.
Представитель ХАМАС Хазем Касем также отреагировал на нападение, заявив, что «эта операция является ответом на преступление, совершенное оккупантами в Дженине, и естественным ответом на преступные действия оккупантов».
США осудили террористическую атаку на синагогу.
Пост посла США в Израиле Тома Нидеса в twitter:
Horrific act of violence at a Jerusalem synagogue on International Holocaust Remembrance Day. I am shocked and disgusted at this heinous terrorist attack on innocent people, including children. Praying for all of the victims and their loved ones.— Ambassador Tom Nides (@USAmbIsrael) January 27, 2023