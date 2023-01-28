Генерал ВВС США не исключает скорую войну с Китаем

«Надеюсь, я ошибаюсь, - цитирует Минихана газета The Washington Post. - Моя интуиция подсказывает, что мы будем воевать в 2025 году. Си (Цзиньпин - прим.ред.) обеспечил себе третий срок (на посту генсека ЦК Коммунистической партии Китая - прим.ред.) и сформировал свой военный совет в октябре 2022 года. Президентские выборы на Тайване пройдут в 2024 году и дадут Си повод. Президентские выборы в США пройдут в 2024 году и предложат Си ситуацию, в которой Америка будет отвлечена другими темами. Команда Си, повод и возможность - все это будет дано к 2025 году».

Кроме прочего, в документе он призывает всех служащих транспортного командования ВВС отправиться на стрельбище, «выпустить обойму» в мишень и «целиться в голову». Вместе с тем Минихан дает распоряжение всем высокопоставленным служащим транспортного командования ВВС и другим оперативным командирам ВВС до 28 февраля доложить ему о всех крупных мероприятиях по подготовке к боевым действиям.

Комментарий Пентагона по заявлениям генерала Минихана

Как указала представитель ВВС США Кронин, заявление Минихана «основывается на прошлогодних фундаментальных усилиях» транспортного командования ВВС по подготовке своих сил «к будущим конфликтам, если политика сдерживания потерпит неудачу».