Вера идет в ресторан: корабль Kogu отправился в плавание на всех парусах

Кризис бьет по общепиту: то закрылся один ресторан, то прекратил работу другой, а третий выставлен на продажу. При этом жизнь продолжается, и в квартале Каларанна, рядом с опытным Moon и новым, но активно себя рекламирующим грузинским Oda, открылся Kogu – ресторан и пекарня. Судя по социальным сетям, он уже известен, но я всегда выжидаю пару месяцев: пусть пройдет эйфория открытия, пусть утрясется меню, исчезнет нервозность первых «трамваев» – так на ресторанном сленге называют полную посадку. Пора!