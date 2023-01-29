Кризис бьет по общепиту: то закрылся один ресторан, то прекратил работу другой, а третий выставлен на продажу. При этом жизнь продолжается, и в квартале Каларанна, рядом с опытным Moon и новым, но активно себя рекламирующим грузинским Oda, открылся Kogu – ресторан и пекарня. Судя по социальным сетям, он уже известен, но я всегда выжидаю пару месяцев: пусть пройдет эйфория открытия, пусть утрясется меню, исчезнет нервозность первых «трамваев» – так на ресторанном сленге называют полную посадку. Пора!
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Вера идет в ресторан: корабль Kogu отправился в плавание на всех парусах
Вера идет в ресторан: корабль Kogu отправился в плавание на всех парусах
Собственно, знакомиться-то не пришлось – Павел Гурьянов, который является совладельцем и бренд-шефом нового заведения – рос как профессионал буквально на глазах нашего издания. Однако это ни в коем случае не означает, что, будучи критически настроенной к другим ресторанам, я буду снисходительной к гурьяновскому детищу. Ничего подобного!