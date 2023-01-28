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Фото ⟩ Пьяный водитель не справился с управлением и снес фонарный столб

Пьяный водитель не справился с управлением и снес фонарный столб
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Пьяный водитель устроил аварию возле Сууре-Яан в ночь на субботу.
Пьяный водитель устроил аварию возле Сууре-Яан в ночь на субботу. Фото: Kenno Soo

В ночь на субботу водитель с признаками алкогольного опьянения устроил ДТП на кольцевой дороге в районе Сууре-Яани.

Авария произошла ночью около двух часов, когда водитель автомобиля Mercedes-Benz снес фонарный столб на первом километре дороги Сууре-Яани-Олуствере в волости Пыхья-Сакала.

По словам представителя полиции Бритты Сепа, у водителя были признаки алкогольного опьянения. К счастью, в ДТП никто не пострадал. Все обстоятельства произошедшего еще выясняются.

В ДТП пострадали только автомобиль и фонарный столб.
В ДТП пострадали только автомобиль и фонарный столб. Фото: Kenno Soo
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