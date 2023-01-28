В ночь на субботу водитель с признаками алкогольного опьянения устроил ДТП на кольцевой дороге в районе Сууре-Яани.
Фото ⟩ Пьяный водитель не справился с управлением и снес фонарный столб
Пьяный водитель не справился с управлением и снес фонарный столб
Авария произошла ночью около двух часов, когда водитель автомобиля Mercedes-Benz снес фонарный столб на первом километре дороги Сууре-Яани-Олуствере в волости Пыхья-Сакала.
По словам представителя полиции Бритты Сепа, у водителя были признаки алкогольного опьянения. К счастью, в ДТП никто не пострадал. Все обстоятельства произошедшего еще выясняются.
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