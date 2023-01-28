Галерея ⟩ «Спасем Эстонию!»: совет EKRE утвердил предвыборную программу

Если политика Партии реформ останется прежней в течение следующих четырех лет, то Эстонии и народу грозит гибель, заявил на презентации предвыборной программы EKRE председатель партии Мартин Хельме.

«За время восстановления независимости Эстонии не было таких весомых выборов, как в марте этого года. Эстонское государство и общество находятся в кризисе, а Кая Каллас и Партия реформ, стоявшие у руля последние два года, усугубили имевшиеся проблемы. По сравнению с другими странами Эстония гораздо сильнее страдает от роста цен, роста иммиграции и угрозы войны. Если такая же политика будет продолжаться следующие четыре года, то и нашей стране, и народу грозит уничтожение, - сказал Хельме. - Если глобалистский блок - Партия реформ, Eesti200, социалисты - будут и дальше плевать на эстонскую конституцию, рождаемость эстонского народа снизится, приток иммигрантов, угасание отечественной экономики, ограничение свободы речь с законами о разжигании ненависти, аннулирование людей и высокомерное отношение партии реформ к простым людям будут продолжаться. Если национальные партии попадут в правительство, мы сможем остановить обнищание и вырождение. Поэтому лозунг нашей партии на этих выборах - "Спасем Эстонию!"»

По словам Хельме, программа EKRE состоит из решений, которые улучшат экономику и благосостояние страны, повысят ее обороноспособность, обеспечат функционирование верховенства права и, в долгосрочной перспективе, сохранение национальной палаты Эстонии.