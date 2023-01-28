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Фото и видео ⟩ В центре Таллинна трамвай наехал на автомобиль

rus.postimees.ee Postimees Taavi Sepp
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В центре Таллинна трамвай наехал на автомобиль
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По сообщению читателя Rus.Postimees, примерно в 15:00 на улице Мере Пуйестеэ в Таллинне произошло ДТП. Со слов очевидца, обратившегося в редакцию, белый автомобиль «зажевало» трамваем. На место прибыли три машины скорой помощи, спасатели какое-то время потратили на то, чтобы извлечь водителя из автомобиля.

Полицейские, работающие на месте происшествия, сообщили, что, 33-летний мужчина, находившийся за рулем автомобиля Toyota, пытался совершить левый поворот через трамвайные пути, в результате чего трамвай врезался в борт автомобиля.

На данном перекресте установлен знак, разрешающий поворот только направо. Свидетель говорит, что полиция часто ловит на этом месте водителей, пытающихся повернуть через трамвайные пути налево.

По данным полиции, водитель сильно не пострадал. Тем не менее, из-за подозрения на травму шеи, его направили в больницу для обследования.

Трамвайное движение возобновилось. Все точные обстоятельства произошедшего пока выясняются.

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