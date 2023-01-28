Фото и видео ⟩ В центре Таллинна трамвай наехал на автомобиль

По сообщению читателя Rus.Postimees, примерно в 15:00 на улице Мере Пуйестеэ в Таллинне произошло ДТП. Со слов очевидца, обратившегося в редакцию, белый автомобиль «зажевало» трамваем. На место прибыли три машины скорой помощи, спасатели какое-то время потратили на то, чтобы извлечь водителя из автомобиля.