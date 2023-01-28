Сб, 28.01.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Поместятся все желающие: запуск нового самолета обрадовал и местных жителей, и туристов

rus.postimees.ee
Поместятся все желающие: запуск нового самолета обрадовал и местных жителей, и туристов
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Авиасообщение с Хийумаа. Фото иллюстративное.
Авиасообщение с Хийумаа. Фото иллюстративное. Фото: Eero Vabamaegi/PM/SCANPIX BALTICS

В субботу, 28 января, новый перевозчик Diamond Sky начал полеты между Таллинном и Кярдла на самолетах Saab 340A, арендованных у польской компании Sprint Air. Об этом сообщает Кристель Юксвярав, заведующая туристическим кластером Хийумаа.

33-местный самолет с 2+1 рядами сидений просторнее и комфортнее транспортного средства, использовавшегося раньше.

«Кто бы мог подумать, что мое новогоднее желание сбудется так быстро. Члены туристического кластера рады, ведь в самолете теперь больше мест для посетителей острова. 30-минутный полет на более крупном самолете из Таллинна в Кярдла приблизит Хийумаа ко многим мировым направлениям, - сказала Кристель Юксвярав. 

По ее словам, немцы с нетерпением ждали более крупного самолета, потому что билеты на самолет, который ранее летал между Кярдла и Таллинном,  в часы пик всегда были распроданы.

«Новый самолет комфортнее и стабильнее, и те пассажиры, которые, возможно, немного боялись слишком маленького самолета, тоже захотят на нем летать. Я считаю, что новый самолет предоставляет больше свободы выбора и комфорта при путешествии на Хийумаа и увеличит количество посетителей Хийумаа как вне туристического сезона, так и в его разгар летом», - добавила Юксвярав.

Операционный директор аэропорта Кярдла Аллан Мялль подтвердил, что команда аэропорта Кярдла полностью готова принять большой самолет и ждет пассажиров на рейсы. Помимо этого, теперь рейсы на Хийумаа будут проходить в сопровождении стюардессы, а в билете будет указано посадочное место.

Ключевые слова
Наверх