Поместятся все желающие: запуск нового самолета обрадовал и местных жителей, и туристов

33-местный самолет с 2+1 рядами сидений просторнее и комфортнее транспортного средства, использовавшегося раньше.

«Кто бы мог подумать, что мое новогоднее желание сбудется так быстро. Члены туристического кластера рады, ведь в самолете теперь больше мест для посетителей острова. 30-минутный полет на более крупном самолете из Таллинна в Кярдла приблизит Хийумаа ко многим мировым направлениям, - сказала Кристель Юксвярав.

По ее словам, немцы с нетерпением ждали более крупного самолета, потому что билеты на самолет, который ранее летал между Кярдла и Таллинном, в часы пик всегда были распроданы.

«Новый самолет комфортнее и стабильнее, и те пассажиры, которые, возможно, немного боялись слишком маленького самолета, тоже захотят на нем летать. Я считаю, что новый самолет предоставляет больше свободы выбора и комфорта при путешествии на Хийумаа и увеличит количество посетителей Хийумаа как вне туристического сезона, так и в его разгар летом», - добавила Юксвярав.