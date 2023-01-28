На президентских выборах в Чехии победил бывший председатель Военного комитета НАТО

По данным статистического управления страны, при подсчете 99% голосов Петр Павел получил 58% голосов по сравнению с 42% экс-премьера Бабиша. Всего проголосовали 70% граждан, имеющих право голоса, что является необычно высоким показателем для страны с населением в 10,5 миллионов человек.