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На президентских выборах в Чехии победил бывший председатель Военного комитета НАТО

BNS
На президентских выборах в Чехии победил бывший председатель Военного комитета НАТО
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Петр Павел.
Петр Павел. Фото: Petr David Josek/AP

Петр Павел, экс-председатель Военного комитета НАТО, по предварительным данным обошел во втором туре президентских выборов в Чехии миллиардера-популиста Андрея Бабиша.

По данным статистического управления страны, при подсчете 99% голосов Петр Павел получил 58% голосов по сравнению с 42% экс-премьера Бабиша. Всего проголосовали 70% граждан, имеющих право голоса, что является необычно высоким показателем для страны с населением в 10,5 миллионов человек.

Чехи выбирают преемника Милоша Земана, первого президента страны, избранного всенародным голосованием. Его второй и последний пятилетний срок заканчивается в марте 2023 года.

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