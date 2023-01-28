ЧЕ по фигурному катанию: «золото» уедет в Грузию, Петрыкина стала шестой

Действующая чемпионка Эстонии Петрыкина стала седьмой после короткой программы и получила от судей 122,69 балла в произвольной программе. В общей сложности она набрала 183,74 балла, что стало рекордом сезона и дало ей шестое место.

До сих пор лучшим результатом эстонок было седьмое место - Эва-Лотта Кийбус получила это место в прошлом году, Елена Глебова - девять лет назад. Кийбус в этот раз заняла 15-е место: в сегодняшней произвольной программе набрала 101,69 балла, а в сумме - 156,95 балла.