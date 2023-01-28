В субботу, 28 января, на чемпионате Европы по фигурному катанию в Эспоо, Финляндия, Нина Петрыкина заняла шестое место в женском одиночном разряде. Победительницей стала Анастасия Губанова, представляющая Грузию.
ЧЕ по фигурному катанию: «золото» уедет в Грузию, Петрыкина стала шестой
Действующая чемпионка Эстонии Петрыкина стала седьмой после короткой программы и получила от судей 122,69 балла в произвольной программе. В общей сложности она набрала 183,74 балла, что стало рекордом сезона и дало ей шестое место.
До сих пор лучшим результатом эстонок было седьмое место - Эва-Лотта Кийбус получила это место в прошлом году, Елена Глебова - девять лет назад. Кийбус в этот раз заняла 15-е место: в сегодняшней произвольной программе набрала 101,69 балла, а в сумме - 156,95 балла.
Губанова, ставшая чемпионкой Европы, принесла Грузии первое «золото» чемпионата Европы. В произвольной программе она набрала 130,10 балла, а по сумме двух программ получила 199,91 балла. Серебро завоевала бельгийка Луна Хендрикс (193,48 балла), бронза досталась швейцарке Кимми Репонд (192,51 балла).