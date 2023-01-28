После решения о передаче танков Украине на немецкие сайты обрушились кибератаки

Она сообщила, что в среду и четверг DDoS-атаки наблюдались на многих компьютерах и серверах.

«В основном эти атаки были отражены, поэтому обширного и серьезного ущерба они не нанесли», - пояснила Гоффманн.

Пресс-секретарь добавила, что Федеральное ведомство информационной безопасности Германии предупредило уязвимые учреждения и информировало их о том, что делать в случае кибератаки.

В основном хакеры атаковали сайты аэропортов, финансового сектора, федеральных и региональных учреждений.

Ответственность за атаки взяла на себя лояльная президенту России Владимиру Путину хакерская группировка Killnet. Они назвали атаки ответным жестом на решение Германии поставить Украине танки Leopard 2. Эксперты предполагают, что хакерам помогали и добровольцы.