Полиция Лос-Анджелеса сообщила, что в субботу, 28 января, в 2:30 ночи в престижном районе Беверли Крест произошла стрельба.
Четвертая массовая стрельба за месяц: в Калифорнии погибли три человека, еще четверо получили ранения
Четвертая массовая стрельба за месяц: в Калифорнии погибли три человека, еще четверо получили ранения
Четверо из семи жертв находились снаружи, а трое погибших находились внутри автомобиля. Пострадавшие доставлены в больницу, их состояние оценивается как критическое.
Это уже четвертая массовая стрельба в Калифорнии в этом месяце.
Неделей ранее 11 человек погибли и еще девять получили ранения в результате стрельбы, произошедшей на дискотеке в пригороде Лос-Анджелеса. Помимо этого, семь человек погибли в результате нападения на две фермы недалеко от Сан-Франциско в понедельник, 23 января.
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