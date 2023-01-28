Четвертая массовая стрельба за месяц: в Калифорнии погибли три человека, еще четверо получили ранения

Четверо из семи жертв находились снаружи, а трое погибших находились внутри автомобиля. Пострадавшие доставлены в больницу, их состояние оценивается как критическое.

Это уже четвертая массовая стрельба в Калифорнии в этом месяце.

Неделей ранее 11 человек погибли и еще девять получили ранения в результате стрельбы, произошедшей на дискотеке в пригороде Лос-Анджелеса. Помимо этого, семь человек погибли в результате нападения на две фермы недалеко от Сан-Франциско в понедельник, 23 января.