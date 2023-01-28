Сотни голландских экоактивистов в субботу, 28 января, заблокировали главную дорогу в Гааге. Причиной протеста стало опасение, что в стране хотят запретить мирные демонстрации, передает BNS.
Протест против запрета на протесты: голландские экоактивисты перекрыли главную дорогу в Гааге
Демонстранты из климатической группы Extinction Rebellion собрались на автомагистрали A12 возле временного здания парламента Нидерландов. Сотни других демонстрантов наблюдали за демонстрацией со стороны.
Полиция задержала нескольких протестующих, которые проигнорировали приказ расчистить дорогу. Неизвестно, сколько людей было задержано, но полиция сообщила, что многие протестующие ушли добровольно. Ранее на этой неделе шесть активистов Extinction Rebellion были арестованы по подозрению в подстрекательстве к беспорядкам в связи с призывом участвовать в протестах.
Активисты страны были обеспокоены, что подобные задержания и введение комендантского часа могут предшествовать официальному запрету на мирные протесты, и вышли на митинг.
«Приглашение к совершению уголовного правонарушения, такого как перекрытие дороги общего пользования, является призывом к беспорядкам», - возразили в прокуратуре.