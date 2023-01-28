В этом году на кинофестивале «Сандэнс» состоялась премьера первого полнометражного документального фильма «Сестринство Саввусанн» (эст. «Savvusanna sõsarad») режиссера Анны Хинтс. Фильм, показанный в программе конкурса «Мировое документальное кино» («World Cinema Documentary»), получил премию за лучшую режиссуру.
Эстонский фильм впервые победил на престижном кинофестивале «Сандэнс»
«Зрители были эмоционально вовлечены в фильм с самого начала, - прокомментировала режиссер. - После премьеры несколько женщин подошли ко мне со слезами на глазах, чтобы рассказать, как глубоко их тронул этот фильм».
Это первая победа эстонского фильма на фестивале «Сандэнс». Среди эстонских фильмов ранее на фестивале были показаны короткометражный фильм ужасов Оскара Лехемаа «Мех» и фильм Вейко Ыунпуу «Искушение святого Тыну». Фильм Анны Хинтс - первый отечественный документальный фильм, попавший на фестиваль.
🏆 The Directing Award: World Cinema Documentary goes to Anna Hints for SMOKE SAUNA SISTERHOOD. #Sundance pic.twitter.com/P12IpNTWxZ— SundanceFilmFestival (@sundancefest) January 27, 2023
«Сандэнс» входит в пятерку самых значимых кинофестивалей мира.
Фильм «Сестринство Саввусанн» выйдет в прокат в кинотеатрах Эстонии в марте 2023 года.