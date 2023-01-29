ФОТО И ВИДЕО ⟩ Полиция: мужчины, погибшие в трагическом ДТП, не были пристегнуты ремнями безопасности

Вскоре после часа ночи в Центр тревоги поступило сообщение, что в деревне Керсалу в волости Ляэне-Харью автомобиль Ford Transit врезался в дерево.

«К сожалению, столкновение было настолько сильным, что оба пассажира автомобиля, двое мужчин, скончались на месте. По предварительным данным, сидевшую за рулем автомобиля 28-летнюю женщину с подозрением на алкогольное опьянение доставили в больницу», - сказал дежурный руководитель патрульной службы Ляэне-Харьюского отделения полиции Стеффен Тамм.

По предварительным данным, мужчины не были пристегнуты ремнями безопасности. «К сожалению, это знание не вернет погибших, но оно должно стать тревожным звонком для всех других водителей автомобилей, что пристегивание ремней безопасности является обязательным и может спасти жизнь», - предупредил оперативный руководитель Пыхьяской префектуры Таави Кирсс.

28-летняя женщина, управлявшая автомобилем, была пристегнута ремнем безопасности и отделалась легкими травмами. «Мы установили, что женщина не имела права управлять автомобилем. Ее возможное опьянение еще устанавливается», - сказал Кирсс.

По словам находившегося на месте трагедии фотографа Postimees, столкновение должно было быть сильным: одна из фар отлетела примерно на 15-20 метров, с ели было сбито немалое количество шишек.

По словам работавшего на месте ДТП полицейского, шины автомобиля соответствовали требованиям, а выжившая женщина, которая сидела за рулем, на своих ногах вышла из машины.