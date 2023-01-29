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ФОТО И ВИДЕО ⟩ Смертельное ДТП: два человека погибли, еще одного доставили в больницу

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rus.postimees.ee
Смертельное ДТП: два человека погибли, еще одного доставили в больницу
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Сегодня, 29 января, ночью в деревне Керсалу в волости Ляэне-Харью в Харьюмаа произошло трагическое ДТП, в результате которого погибли два пассажира автомобиля, врезавшегося в дерево.

Вскоре после часа ночи в Центр тревоги поступило сообщение, что в деревне Керсалу в волости Ляэне-Харью автомобиль Ford Transit врезался в дерево.

«К сожалению, столкновение было настолько сильным, что оба пассажира автомобиля, двое мужчин, скончались на месте. По предварительным данным, сидевшую за рулем автомобиля 28-летнюю женщину с подозрением на алкогольное опьянение доставили в больницу», - сказал дежурный руководитель патрульной службы Ляэне-Харьюского отделения полиции Стеффен Тамм.

По словам находившегося на месте трагедии фотографа Postimees, столкновение должно было быть сильным: одна из фар отлетела примерно на 15-20 метров, с ели было сбито немалое количество шишек.

По словам работавшего на месте ДТП полицейского, шины автомобиля соответствовали требованиям, а выжившая женщина, которая сидела за рулем, на своих ногах вышла из машины.

Все точные обстоятельства этого трагического происшествия будут выяснены в ходе уголовного производства.

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