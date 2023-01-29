Галереи ⟩ Олег Гроссь устроил своим работникам грандиозный корпоратив

Корпоративную вечеринку открыл владелец OG Elektra Олег Гроссь, который поблагодарил сотрудников за вклад в развитие компании. «Все вы внесли свой вклад в развитие нашего предприятия и в смысл сегодняшнего праздника. Я давно уже пенсионного возраста, но ситуация такова, что я сегодня здесь, на сцене», - сказал Гроссь, который выразил радость, что он может активно работать в таком возрасте.

«Хочу вам всем сказать, чтобы вы старались как можно дольше жить активной жизнью, поскольку это дает вам хорошие эмоции и полезно для вашего здоровья. Что может быть большей радостью для меня и организаторов, чем ваше хорошее настроение сегодня здесь», - сказал Гроссь, добавив, что они намеренно не наняли ведущего, чтобы вечер был только для развлечения.