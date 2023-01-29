В субботу, 28 января, в Раквереском спортхолле прошел новогодний корпоратив AS OG Elektra, на котором присутствовали примерно три тысячи сотрудников и гостей. На сцене играли шесть групп, еду и напитки предлагала команда из почти ста человек.
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Галереи ⟩ Олег Гроссь устроил своим работникам грандиозный корпоратив
Олег Гроссь устроил своим работникам грандиозный корпоратив
Корпоративную вечеринку открыл владелец OG Elektra Олег Гроссь, который поблагодарил сотрудников за вклад в развитие компании. «Все вы внесли свой вклад в развитие нашего предприятия и в смысл сегодняшнего праздника. Я давно уже пенсионного возраста, но ситуация такова, что я сегодня здесь, на сцене», - сказал Гроссь, который выразил радость, что он может активно работать в таком возрасте.