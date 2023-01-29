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Глава МИД Эстонии: в отношении России следует ввести еще ряд ограничений

BNS
Глава МИД Эстонии: в отношении России следует ввести еще ряд ограничений
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Урмас Рейнсалу.
Урмас Рейнсалу. Фото: Sander Ilvest

Список санкций в отношении России следует дополнить, помимо атомной энергетики, еще ограничительными мерами в отношении российской банковской системы, СМИ, торговли золотом и металлами, считает министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.

«Эстония уже ранее предлагала и продолжает требовать введения санкций в отношении российской атомной энергетики. С этой целью мы на этой неделе вели переговоры с нашими польскими и балтийскими», - написал глава МИД Урмас Рейнсалу в социальных сетях.

«Кроме того, необходим полный запрет на деятельность российских банков в системе SWIFT, российских пропагандистских каналов, золотодобывающей и металлургической промышленности», - заявил Рейнсалу и добавил, что продажа российской нефти в мире также должна иметь еще более низкий ценовой потолок, чем раньше.

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