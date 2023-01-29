В Иране прогремели взрывы на стратегических объектах

По сообщению агентства ИРНА, в городе Шахид-Салими в провинции Восточный Азербайджан загорелся крупный завод по производству моторных масел.

Новостное агентство Tasnim сообщает, что атаке беспилотников подвергся также военный завод по производству боеприпасов в центральной провинции Исфахан.

Сообщается также о взрыве на авиабазе в городе Дизфуль на западе Ирана, взрывах и пожарах в городах Хамадан (запад страны) и Решт (север).

Звуки взрывов слышны и в Тегеране, по словам местных жителей, атакованы правительственные здания. Очевидцы сообщают, что в небо над иранской столицей подняты самолеты.

На данный момент информации о жертвах и пострадавших нет.

В министерстве обороны Ирана подтвердили атаку БПЛА на завод по производству боеприпасов в Исфахане.

Это рикошет. Иранские дроны-камикадзе летели на Киев, а прилетели в Иран на военный завод. Так бывает. pic.twitter.com/bKxropERJm — Сергей Наумович (@sergonaumovich) January 28, 2023

«Вечером 28 января 2023 года около 23:30 была проведена неудачная атака с использованием беспилотников на один из центров минобороны, - говорится в заявлении ведомства. - Один из них был сбит комплексом ПВО, а два других попали в оборонительные ловушки и взорвались».

По словам иранских военных, крыша здания получила «незначительные повреждения».

Какой стране принадлежат атаковавшие иранский военный объект беспилотники, власти Ирана пока не говорят.

Исфахан - центр одноименной провинции, расположен в 330 километрах к югу от Тегерана.

Как утверждает арабский новостной телеканал Al Arabiya, Израиль начал специальную военную операцию на территории Ирана с целью уничтожения его военной промышленности.