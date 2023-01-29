Кая Каллас: допуск российских спортсменов к международным соревнованиям – прямое издевательство над украинцами

«Допуск российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям, в том числе к участию в Олимпиаде, не только лицемерно и бесхарактерно. Это прямое издевательство над всеми теми десятками тысяч украинцев, которым пришлось расстаться с жизнью в самом страшном преступлении против человечества, которое пережила Европа со времен окончания Второй мировой войны», - пояснила премьер-министр Эстонии в своем посте.

По словам Каллас, для России спорт всегда был частью политики, и в прошлом это чувствовали почти все спортсмены из других стран, которые оказались в неравной конкуренции с клиентами организованной Россией государственной допинговой программы.

По оценке Каллас, военная агрессия России установила неразрывную связь между российским спортом, политикой и пропагандой. «Каждое спортивное соревнование с участием российских спортсменов и каждая победа используются российской пропагандой, чтобы показать своим гражданам, что Россию по-прежнему уважают и приветствуют на Западе», - уточнила премьер-министр.

«Это доказательство того, что разговоры о бойкоте России на самом деле являются лишь иллюзией, созданной некоторыми русофобскими западными политиками. Это сводит к минимуму значение российской агрессии и сводит к минимуму ответственность России за геноцид, который она продолжает совершать в Украине».

Каллас подчеркнула, что Эстония четко и недвусмысленно осудила российскую агрессию против Украины. «Один из важнейших способов дать понять российскому народу, что ему необходимо глубоко задуматься о законности действий своих лидеров, - это максимально изолировать Россию и ее граждан от Запада, пока продолжается война и пока военные преступники остаются героями в глазах значительной части русского народа».

Премьер-министр заявила, что не видит места для компромисса в вопросе международных соревнований до тех пор, пока Россия не прекратит военные действия и военные преступники не предстанут перед международным судом.

«Призываю правительства и парламенты всех стран поддержать полную изоляцию российских и белорусских спортсменов от международных спортивных мероприятий», - призвала премьер-министр в конце своего поста.