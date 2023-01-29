Канцлер Германии: войну между РФ и НАТО допустить нельзя

Призыв избежать «гонки предложений» при вооружении Украины

25 января Олаф Шольц одобрил поставки танков Leopard 2 Украине, отметив, что это решение было принято «в согласии и в тесном сотрудничестве» с союзниками Германии. После этого ряд других западных стран объявил о намерении передать Киеву боевые танки. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Telegram, что общался с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, добавив: «Мы должны выйти на поставки самолетов Украине. И это мечта. И это задача».

Дискуссия о возможных поставках боевых самолетов Киеву началась и в Германии. Однако 25 января, выступая в бундестаге, Олаф Шольц подчеркнул, что о подобном развитии событий речи идти не может: «О том, что это не касается боевых самолетов, я сказал очень давно и говорю это и сейчас».

В интервью Der Tagesspiegel 29 января глава германского правительства указал, что его отношение к этому вопросу не изменилось. При этом Шольц предостерег от того, чтобы «вступать в постоянную гонку предложений, когда дело касается систем вооружений». «Если в Германии начнутся очередные дебаты, едва было принято решение (о поставках Украине танков Leopard 2 - прим.ред.), это произведет несерьезное впечатление и подорвет доверие граждан к государственным решениям», - констатировал он.

Шольц намерен и дальше созваниваться с Путиным

При этом Шольц объявил, что будет продолжать попытки повлиять на президента России Владимира Путина в прямых беседах. «Я и дальше буду разговаривать с Путиным по телефону - если будет необходимость в разговоре, - отметил он. - От Путина зависит решение об отводе войск из Украины и окончании этой страшной, бессмысленной войны, которая стоила жизни сотням тысяч людей».