Война России против Украины не должна перерасти в войну между Россией и НАТО, указал Олаф Шольц. Канцлер ФРГ призвал избежать «гонки предложений» в военной помощи Украине, передает DW.
Канцлер Германии: войну между РФ и НАТО допустить нельзя
Канцлер Германии Олаф Шольц считает своей задачей «сделать все, чтобы война России против Украины не превратилась в войну между Россией и НАТО». Такое заявление глава правительства ФРГ сделал в интервью газете Der Tagesspiegel, опубликованном в воскресенье, 29 января.
Сейчас войны между РФ и НАТО нет, и он как канцлер ФРГ не допустит подобной эскалации, добавил Шольц. «В этом вопросе мы в федеральном правительстве едины, и министр иностранных дел (Германии Анналена Бербок, Annalena Baerbock - прим.ред.) считает также», - указал он.
Критика главы МИД ФРГ из-за ее высказываний о войне в Украине
Ранее Бербок подверглась резкой критике наблюдателей из-за двусмысленного заявления, сделанного ею 24 января на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы. Призывая западные страны проявить сплоченность в борьбе с российской агрессией против Украины, она указала, в частности: «Мы ведем войну против России, а не друг против друга». Многие расценили эту фразу, как признание, что Германия является стороной конфликта и ведет войну против России.
После того как таблоид Bild обратился в МИД ФРГ с просьбой прокомментировать высказывание министра, 26 января в ведомстве пояснили: «Россия ведет жестокую войну против Украины. Это также война против европейского миропорядка и международного права. На встрече с членами Парламентской ассамблеи Совета Европы 24 января министр иностранных дел Бербок подчеркнула, что Европа должна сообща противостоять этой войне. Международное право однозначно. Поддержка Украины в осуществлении ее индивидуального права на самооборону, закрепленного в Уставе ООН, против захватнической российской войны не делает Германию стороной конфликта».
Призыв избежать «гонки предложений» при вооружении Украины
25 января Олаф Шольц одобрил поставки танков Leopard 2 Украине, отметив, что это решение было принято «в согласии и в тесном сотрудничестве» с союзниками Германии. После этого ряд других западных стран объявил о намерении передать Киеву боевые танки. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Telegram, что общался с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, добавив: «Мы должны выйти на поставки самолетов Украине. И это мечта. И это задача».
Дискуссия о возможных поставках боевых самолетов Киеву началась и в Германии. Однако 25 января, выступая в бундестаге, Олаф Шольц подчеркнул, что о подобном развитии событий речи идти не может: «О том, что это не касается боевых самолетов, я сказал очень давно и говорю это и сейчас».
В интервью Der Tagesspiegel 29 января глава германского правительства указал, что его отношение к этому вопросу не изменилось. При этом Шольц предостерег от того, чтобы «вступать в постоянную гонку предложений, когда дело касается систем вооружений». «Если в Германии начнутся очередные дебаты, едва было принято решение (о поставках Украине танков Leopard 2 - прим.ред.), это произведет несерьезное впечатление и подорвет доверие граждан к государственным решениям», - констатировал он.
Шольц намерен и дальше созваниваться с Путиным
При этом Шольц объявил, что будет продолжать попытки повлиять на президента России Владимира Путина в прямых беседах. «Я и дальше буду разговаривать с Путиным по телефону - если будет необходимость в разговоре, - отметил он. - От Путина зависит решение об отводе войск из Украины и окончании этой страшной, бессмысленной войны, которая стоила жизни сотням тысяч людей».
В подобных телефонных разговорах Путин то и дело дает понять, что «хочет силой заполучить части соседнего государства», рассказал Шольц, отметив, что это является «неприемлемым». По словам канцлера ФРГ, кроме прочего, его беседы с Путиным касались конкретных вопросов, таких, как обмен военнопленными, экспорт зерна из Украины или Запорожская АЭС.