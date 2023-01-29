Мартин Хельме: есть предел поддержки Украины, и мы эту черту не переступим

- На этих выборах этого противопоставления меньше по одной простой причине - почти нет вопроса, где Партия реформ могла бы процветать. Неважно, говорим мы об экономике, иммиграции, системе здравоохранения, региональной политике или образовании - они все попортили. У них одно несчастье за другим, и, кроме всего прочего, это относится и к государственной обороне. В этом вопросе много позировали и говорили, но факт в том, что сегодня государственная оборона Эстонии находится в худшем состоянии, чем год назад - мы раздали свое тяжелое вооружение, а новое придет только через два-три года. Мы потратили сотни миллионов евро, а на складах до сих пор ничего нет. Партии реформ нечего показать, кроме очень пустых лозунгов - так сказать «в надежные руки» - и они не хотят инициировать дебаты по какому-либо реальному вопросу, потому что это раскроет их несостоятельность. Но нас отличает, то, что мы выступаем за суверенитет Эстонии, за национальное государство, - это иммиграционная политика, рождаемость, решительная поддержка молодых семей, и мы выступаем за то, чтобы народ Эстонии мог не просто прожить как-то, а чтобы жизнь наладилась.