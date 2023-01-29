Эстонская консервативная народная партия (EKRE) собралась вчера в таллиннском Hestia Hotel Europa, где председатель партии Мартин Хельме представил предвыборную программу.
Мартин Хельме: есть предел поддержки Украины, и мы эту черту не переступим
По словам Хельме, партия нынешнего премьера не может «расцвести» ни на одной теме. «Неважно, говорим мы об экономике, иммиграции, системе здравоохранения, региональной политике или образовании - они все попортили. У них одно несчастье за другим, и, кроме всего прочего, это относится и к государственной обороне», - заявил глава EKRE.
- Почему, на ваш взгляд, нынешняя правительственная коалиция не работает на благо Эстонии?
- Нынешней правительственной коалиции уже полгода, и мы видим, как они фактически продолжают ту же глобалистско-либеральную линию, которая также была в правительстве Центристской партии и Партии реформ. Они не захотели и не смогли ничего сделать с энергетическим кризисом. Они совершенно спокойно допускают замену эстонского населения. Они не выступают за эстонское национальное государство, не за суверенитет Эстонии.
Другими словами, они делают все, что Брюссель приказывает нам делать. Мы единственная политическая партия, которая выделяется по всем этим вопросам и говорит, что так больше продолжаться не может. Если мы будем продолжать в том же духе, эстонский народ потеряет свою страну и фактически станет бездомным. Нашу родину отбирают у нас на глазах.
- Многое было сказано в контексте предыдущих выборов об EKRE как о партии, которая противопоставляет себя другим. Но на этих выборах главными вопросами являются опасения, которые касаются всех, и не осталось так много места для противопоставления. Что отличает вас на этот раз?
- На этих выборах этого противопоставления меньше по одной простой причине - почти нет вопроса, где Партия реформ могла бы процветать. Неважно, говорим мы об экономике, иммиграции, системе здравоохранения, региональной политике или образовании - они все попортили. У них одно несчастье за другим, и, кроме всего прочего, это относится и к государственной обороне. В этом вопросе много позировали и говорили, но факт в том, что сегодня государственная оборона Эстонии находится в худшем состоянии, чем год назад - мы раздали свое тяжелое вооружение, а новое придет только через два-три года. Мы потратили сотни миллионов евро, а на складах до сих пор ничего нет. Партии реформ нечего показать, кроме очень пустых лозунгов - так сказать «в надежные руки» - и они не хотят инициировать дебаты по какому-либо реальному вопросу, потому что это раскроет их несостоятельность. Но нас отличает, то, что мы выступаем за суверенитет Эстонии, за национальное государство, - это иммиграционная политика, рождаемость, решительная поддержка молодых семей, и мы выступаем за то, чтобы народ Эстонии мог не просто прожить как-то, а чтобы жизнь наладилась.
История, о которой говорят все остальные, заключается в том, что, поскольку они хотят притворить в жизнь зеленый поворот, то придется мириться с более низким уровнем жизни. Мы не согласны с этим. Мы считаем, что завтра жизнь должна быть лучше, чем вчера.
- В настоящее время предметом разговора продолжают оставаться две острые темы - коронавирус и война в Украине. Что бы EKRE сделала по-другому?
- Что касается короны, я не думаю, что это горячая тема. Горячо это только в этом ключе, как это делали с нами год или два назад. Режим, установленный Каей Каллас, был тоталитарным и совершенно неоправданным. Это не было подтверждено исследователями. Мы видим, что эти так называемые вакцины до сих пор вызывают много проблем со здоровьем у многих людей, и принуждение к ним было преступлением. Корона - это такая же сезонная простуда, как и любая другая, поэтому не нужно паниковать. Это правда, что из-за этого коронакризиса, а также из-за массовой иммиграции наша система здравоохранения находится в кризисе - очень глубоком кризисе. Но опять же, никто не хочет об этом говорить. Вместо этого Партия реформ хотела бы говорить о войне. Что касается войны на Украине, то наша партия с самого начала придерживалась очень четкой линии, что Россия является агрессором, Россию надо остановить в Украине, надо помочь Украине.
Но что отличает нас от других политических партий, так это то, что, по нашему мнению, помощь Украине не означает, что нужно наводнять Эстонию иммигрантами. На самом деле помощь Украине невозможна, если все люди сбегут из Украины. Чтобы помочь Украине, Эстонии не нужно принимать сто тысяч и более человек. Это одно очень фундаментальное различие между нами и другими. А во-вторых, помощь Украине тоже должна быть по средствам. Мы не можем сделать себя бедными. Мы не можем сказать жителям Эстонии, что ваша операция на бедре будет отложена на полгода, потому что мы помогаем Украине. Мы не можем сказать народу Эстонии, что вы больше не можете отправлять своего ребенка в эстоноязычную школу, потому что мы помогаем Украине.
Помогать за счет основных средств к существованию эстонского народа. Здесь наш предел, и бы не переходили его.