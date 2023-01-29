Серия краж со взломом: записи с камер наблюдения показали, что воры долго следили за домами

Чуть больше недели назад портал Sakala писал, что жителей Ууэвески донимает незнакомец, который проникает в чужое жилье и обшаривает дома. Теперь очередь дошла до Пеэтримыйза, но там уже были более серьезные кражи со взломом, о которых также была поставлена ​​в известность полиция, и, как рассказала одна из жертв, Ану Вахтра-Хеллат, по факту случившегося было начато расследование, что, как они надеются, также приведет к задержанию преступников, поскольку они допустили промах.

Взлом произошел в ночь на четверг. В первом доме была взломана балконная дверь, во втором - кухонное окно. При содействии соседей с помощью камер видеонаблюдения было установлено, что воров было как минимум двое, а их автомобиль был темного цвета, предположительно, пикап Ford, и перед совершением преступления они приходили на место изучить обстановку. На записи камеры также видно, что перед взломом воры заперли свою машину. «Знали, наверное, и о том, что тут ходят какие-то подозрительные личности и, бог его знает, пока сам воруешь, вдруг у тебя машину угонят», - сказала жертва взлома.