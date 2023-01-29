Жители Пеэтримыйза в конце недели перепугались, когда в их деревне взломали два дома. Теперь через социальные сети местные жители призывают следить за своими домами других людей, особенно тех, кто не живет в доме на постоянной основе.
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Серия краж со взломом: записи с камер наблюдения показали, что воры долго следили за домами
Серия краж со взломом: записи с камер наблюдения показали, что воры долго следили за домами
Чуть больше недели назад портал Sakala писал, что жителей Ууэвески донимает незнакомец, который проникает в чужое жилье и обшаривает дома. Теперь очередь дошла до Пеэтримыйза, но там уже были более серьезные кражи со взломом, о которых также была поставлена в известность полиция, и, как рассказала одна из жертв, Ану Вахтра-Хеллат, по факту случившегося было начато расследование, что, как они надеются, также приведет к задержанию преступников, поскольку они допустили промах.