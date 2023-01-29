В пярнуском торговом центре открылась выставка «Волк в овечьей шкуре», которую организовала организация Eesti Pagulasabi. Выставка рассказывает об эксплуатации людей, оказавшихся в трудной ситуации, и сексизме.
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Галерея ⟩ «Волк в овечьей шкуре»: что иногда скрывается за желанием помочь украинским беженцам
«Волк в овечьей шкуре»: что иногда скрывается за желанием помочь украинским беженцам
Идея выставки родилась на основании опыта, приобретенного в 2022 году сотрудниками и волонтерами Pagulasabi. Руководитель программы образования и информирования Eesti Pagulasabi Мирьям Реннит объяснила, что они обрабатывали предложения о работе и проживании от эстонцев для беженцев из Украины. «Помимо доброжелательных предложений накопилось немалое количество злонамеренных "предложений о помощи", в основе которых явно были корыстные цели», - рассказала она.