Галерея ⟩ «Волк в овечьей шкуре»: что иногда скрывается за желанием помочь украинским беженцам

Идея выставки родилась на основании опыта, приобретенного в 2022 году сотрудниками и волонтерами Pagulasabi. Руководитель программы образования и информирования Eesti Pagulasabi Мирьям Реннит объяснила, что они обрабатывали предложения о работе и проживании от эстонцев для беженцев из Украины. «Помимо доброжелательных предложений накопилось немалое количество злонамеренных "предложений о помощи", в основе которых явно были корыстные цели», - рассказала она.

Цель выставки - донести до общественности эти неприятные случаи, чтобы указать на темные стороны нашего общества, которые вспыли наружу в условиях кризиса с беженцами. Pagulasabi хочет привлечь внимание к тому, как воспринимаются беженцы и почему мы склонны забывать тот факт, что беженцы - это совершенно обычные люди, которые оказались в чрезвычайных обстоятельствах.