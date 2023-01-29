ФОТО ⟩ Смотрите, какие эстонские архитектурные объекты получили престижную премию

Природный парк Тондираба. Полуприродный парк площадью 28 гектар является важным звеном в зеленом хребте Ласнамяэ. Бывшее болото долгое время находилось во власти человека, а затем и сил природы. Таким образом, оно превратилось в чрезвычайно захватывающую и уникальную зеленую зону. Все это любят птицы и звери, а также охраняемые растения и земноводные. Ведущей деей ландшафтной архитектуры парка является существующая разноликая пустошь сразнообразной природой – все та же слегка дикая и суровая, но характерная для Ласнамяэ и самосотворенная, своевольная среда. С одной стороны, то, что уже есть, максимально сохранено, а также деликатно отображено, не нарушая природного баланса. С другой стороны, в центре парка находится и человек, которого парк не отталкивает от природы, а наоборот, привлекает многочисленными возможностями. Ландшафтная архитектура Хейки Кальберг, Танель Бреэде, Мерле Карро-Кальберг (AB Artes Terrae); при участии Мирьям Таса, Анны Беловой, Стена Юура, Хенри Кальма, Хендрика Куррикофф.