В субботу, 28 января, на торжественной церемонии награждения в Таллиннской школе музыки и балета состоялось вручение архитектурных премий года и признание лучших архитектурных объектов и архитекторов.
ФОТО ⟩ Смотрите, какие эстонские архитектурные объекты получили престижную премию
Целевой капитал архитектуры Капитала культуры Эстонии, Союз архитекторов Эстонии, Союз архитекторов интерьера Эстонии, Союз ландшафтных архитекторов Эстонии и архитектурный журнал MAJA наградили в этом году 16 лауреатов - авторов самых выдающихся достижений и работ в области эстонской архитектуры.
Целевой капитал архитектуры Капитала культуры Эстонии присудил четыре награды в области архитектуры:
Главную премию получил Раквереский центр занятости и технологий. Деятельность Раквереского центра занятости и технологий можно охарактеризовать одним словом – «сотрудничество». Деревянные и металлические конструкции в архитектурном смысле идеально сочетаются, являя собой технологическое сотрудничество. Все кабинеты можно использовать по отдельности, а можно превратить весь дом в одно большое целое. В архитектуре и интерьерах преобладают материалы, с которыми там работают дети: дерево и металл. Архитектура Йоэля Копли (KUU arhitektid). Архитектура интерьера Кристель Якобсон (Haka Design).
Премию за деятельность в области архитектуры получил преподаватель философии и практической теории в Эстонской академии художеств и соредактор журнала Ehituskunst Эйк Херманн за свою деятельность по популяризации и распространению архитектурной мысли. Как довольно уникальный в эстонских условиях партнер по сотрудничеству, Херманн вместе с другими архитекторами участвовал во множестве конкурсов, организовывал выставки и публиковал многочисленные статьи. В его нынешней орбите интересов прежде всего находятся разные промежуточные и переходные области - между теоретическим и практическим, ментальным и физическим, психическим и политическим, прагматическим и поэтическим.
Премия за архитектуру интерьера досталась Таллиннской школе музыки и балета MUBA. Самой большой особенностью, отличающей MUBA от других школьных зданий, является торжественность при входе в здание. Вы почувствуете себя так, как будто входите в театр или концертный зал - мечта, к которой студенты этой школы стремятся каждый день. Внешняя оболочка Мубы ревниво скрывает богатую внутреннюю жизнь. Это как сундук с сокровищами, когда открываешь его, видишь, как танец и музыка сливаются воедино.
Премию за выставку присудили выставке «Мастера стекла». Выставка представляет собой обзор истории эстонской стекольной промышленности и наиболее важных производителей стекла. Посетитель может познакомиться со стеклом во всей его красоте – темы экспозиции начинаются с древнейших стеклянных предметов, найденных в Эстонии, и заканчиваются сегодняшним производством стекла.
Архитектура интерьера Анне Мяэрманн, Кристи Принцманн (Bob&Doko); куратор Анне Рууссаар; графический дизайн Марье и Мартин Ээлма (Tuumik Studio). Фото: Калле Весаар
Союз архитекторов Эстонии присудил премию архитектора года, премию за малый объект и студенческую премию
Премия за малый объект была присуждена читальному павильону «Valge Leht» («Белая страница»). «Valge Leht» – это небольшая публичная библиотека или читальный павильон, расположенный в Кадриорге, Таллинн, архитектура которого вдохновлена образом литературной идеи. Идеи витают в воздухе, поэтому крыша павильона парит в воздухе, как легкий лист бумаги, опираясь только на стеклянные полки. Полки забиты книгами, а образованная ими стена дает человеку в павильоне некое уединение. Пол павильона представляет собой простую деревянную террасу, которая вместе со стеклянными стенами создает летнюю атмосферу веранды, соответствующую местной обстановке. Читальный павильон активизирует бывшее пустое городское пространство, привлекая туда людей и деятельность. Архитектура Яан Тийдеманн, Ярмо Вайк.
Премия архитектора года была выдана Ракверескому центру занятости и технологий.
Студенческую премию года поделили между собой Мерилин Кауп и Энели Климанн. Хотя обе они явно уникальны, в их профессиональной деятельности и сильных сторонах есть много общего. У обоих есть сильная порция социального нерва, что всегда было очень важно в работе архитектора, но сегодня это почти неизбежно. Они касаются очень важных вопросов, а именно практики разнообразия, равенства и демократии в городском пространстве, права каждого на дом и жилое пространство, практики преодоления сегрегации городского пространства и создания устойчивого жизненного пространства.
Лауреатами премии года Союза архитекторов интерьера Эстонии 2022 года стали:
MUBA или Таллиннская школа музыки и балета.
Центр занятости и технологии Раквере.
Табасалуская основная школа и спортивный корпус. Особенностью Табасалуской основной школы являются комбинации помещений по гнездовому типу, где одно «гнездо» включает в себя три классных комнаты и место для отдыха, поэтому у каждого класса есть свое место, где можно проводить школьные дни. Такое решение было очень практичным во время короны, потому что детей можно было разделить на группы, и школа никогда не была полностью переведена на дистанционное обучение в течение года. В каждом «гнезде» также есть гардероб, чтобы учащимся было легче выходить на перемену и возвращаться обратно.
Архитектура интерьера Рауль Тийтус, Тармо Пийрметс (PINK); команда проекта Бригит Палк, Анни Котов. Архитектура Андро Мянд (Hoov AB), Пелле-Стен Вийбург (Domino Arhitektid). Ландшафтная архитектура: Кайе Кулдкепп (Nüüd Arhitektid).
Кэтлин-Карин Лонд получила студенческую премию Vello As (в сотрудничестве с правлением профсоюза и отделом внутренней архитектуры Эстонской академии художеств).
Студенческую премию имени Велло Аси (в рамках сотрудничества правления союза и кафедры архитектуры интерьера Эстонской академии художеств) вручили Кятлин-Карин Лонд.
Лауреатами премий года Союза ландшафтных архитекторов Эстонии за 2022 год стали:
Городской бассейн Эмайыги. Существующий пляж и ранее использовался в так называемом квадратно-гнездовом формате: люди были разделены на группы, между которыми пролегали довольно широкие проходы. Единая масса отдыхающих не образовывалась, но отчетливо воспринималась временно приватизированными местами. Этот принцип также был продолжен в новом решении, потому что соблюдение разумного расстояния друг от друга стало руководящим принципом.
Пляж разделен на отдельные зоны, в каждой из которых есть платформа для принятия солнечных ванн и игровое оборудование. Детская площадка тоже не сосредоточена в одном месте, а рассредоточена по территории. Таким образом создаются места, равные по объему занятий, хотя сами занятия могут различаться.
Ландшафтная архитектура Мирко Тракс, Кристьян Талисту, Уку Марк Пяртель, Юхан Теппарт, Карин Бахманн (Kino maastikuarhitektid). Фото: Яан Сокк, Мана Каасик
Пауза для размышлений - инсталляция городского арт-фестиваля PÖÖRA! Главной темой фестиваля, организованного в честь 100-летия Союза архитекторов Эстонии и курируемого Людмилой Георгиевой и Мае Кёэмнемяги, стал зеленый поворот, что в самом широком смысле означает (ре)версию изменения климата, вызванного деятельностью человека, в состояние равновесия. Площадь Вабадусе в Таллинне была заполнена 2999 деревянными колодами, предлагающими паузу для размышлений и продление жизненного цикла дерева. Во время паузы можно подумать о судьбе деревьев, поверхностном отношении к деревьям и возможном видении будущего, а можно просто быть. Позже деревянныеколоды вернули к обычному циклу. Автор Марк Гримитлихт.
Природный парк Тондираба. Полуприродный парк площадью 28 гектар является важным звеном в зеленом хребте Ласнамяэ. Бывшее болото долгое время находилось во власти человека, а затем и сил природы. Таким образом, оно превратилось в чрезвычайно захватывающую и уникальную зеленую зону. Все это любят птицы и звери, а также охраняемые растения и земноводные. Ведущей деей ландшафтной архитектуры парка является существующая разноликая пустошь сразнообразной природой – все та же слегка дикая и суровая, но характерная для Ласнамяэ и самосотворенная, своевольная среда. С одной стороны, то, что уже есть, максимально сохранено, а также деликатно отображено, не нарушая природного баланса. С другой стороны, в центре парка находится и человек, которого парк не отталкивает от природы, а наоборот, привлекает многочисленными возможностями. Ландшафтная архитектура Хейки Кальберг, Танель Бреэде, Мерле Карро-Кальберг (AB Artes Terrae); при участии Мирьям Таса, Анны Беловой, Стена Юура, Хенри Кальма, Хендрика Куррикофф.
Любимцы публики, выбранные народным голосованием на портале Moodne Kodu, были выявлены в трех номинациях:
Архитектура интерьера: Крыло начальных классов Куусалуской средней школы. Крыло начальной школы Куусалуской средней школы - это небольшая часть одной большой школы, функционирующей как отдельное целое. Перед архитекторами стояла задача поэтапно обновлять учебный корпус так, чтобы его можно было использовать постоянно, ведь школа должна работать постоянно даже во время строительства. В дизайне помещений школы учтены современные методы обучения, которые стараются активизировать общение между учениками. Здание школы используется для развлекательных мероприятий в вечернее время, и это повышает ценность здания как общественного центра. Внутренняя архитектура и архитектура Кристиина Аасвее, Аллан Пилтер, Каур Талпсеп, Тееле Капста, Элисе Роос, Лаури Эльтермаа (Kauss Arhitektuur); инфографика Рейлика Пурк и Герту Каллас (Sasu).
Архитектура: Пешеходные мост и туннель Ваксали. Мост Ваксали в Тарту, представляет собой транспортную развязку, состоящую из пешеходного и велосипедного мостов и двух туннелей. Это ландшафт-визитка, сплошным носителем которой является извилистая обшивка, создающая плавную непрерывность путей движения и привносящая транспортной развязке из клинкерного кирпича человеческое измерение. Мост Ваксали и туннель – хороший пример полной трансформации очень проблемного места за счет качественной архитектуры. Авторы: Силле Пихлак, Сийм Туксам.
Ландшафтная архитектура: Природный парк Тондираба.
Архитектурные премии Эстонии были учреждены в 2015 году для совместного признания наиболее выдающихся достижений в области пространственного созидания Эстонии. Всех номинантов можно найти на сайте arhitikturpreemiad.ee. Подробнее обо всех номинантах и лауреатах можно прочитать в изданиях Eesti Arhitektuuripreemiad 2022 и Ruumipilt 2022, которые можно приобрести после 28 января в крупных книжных магазинах Эстонии или заказать на сайте архитектурных премий.