Свежие могилы десантников неподалеку от эстонской границы вызвали у псковичей опасные вопросы

В Пскове шквал эмоций вызвало опубликованное частным лицом в соцсетях сообщение о гибели местного молодого солдата в Украине. На это люди начали подмечать, что за последнее время на военном кладбище в деревне Выбуты под Псковом появилось шокирующее количество новых захоронений.