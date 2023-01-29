В Пскове шквал эмоций вызвало опубликованное частным лицом в соцсетях сообщение о гибели местного молодого солдата в Украине. На это люди начали подмечать, что за последнее время на военном кладбище в деревне Выбуты под Псковом появилось шокирующее количество новых захоронений.
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Свежие могилы десантников неподалеку от эстонской границы вызвали у псковичей опасные вопросы
Свежие могилы десантников неподалеку от эстонской границы вызвали у псковичей опасные вопросы
«Почему никто не вспомнил об этом мальчике? Он был рядовым солдатом из Пскова и погиб», - написала Марина Рыжкова в четверг в одном из сообществ «ВКонтакте».
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