Работали в команде: жителей Эстонии поймали на нахальном нарушении закона

Вечер в начале ноября. Янек Нымм и Кайро Сутть, у которых были сертификаты рыбаков прибрежного лова, вытаскивают сети в Пярнуском заливе. У них 80 сетей, хотя на самом деле у них не должно быть так много силков в море.
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Пока рыбаки вытаскивают сети, жена Суття Вероника Лейбур патрулирует пляж, чтобы убедиться, что к нему не приближаются посторонние машины. В 21.39 Лейбур отправляет мужу сообщение: «Не выходите».