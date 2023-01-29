Работали в команде: жителей Эстонии поймали на нахальном нарушении закона

Вечер в начале ноября. Янек Нымм и Кайро Сутть, у которых были сертификаты рыбаков прибрежного лова, вытаскивают сети в Пярнуском заливе. У них 80 сетей, хотя на самом деле у них не должно быть так много силков в море.