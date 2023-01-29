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Работали в команде: жителей Эстонии поймали на нахальном нарушении закона

Кристо Ниглас
Работали в команде: жителей Эстонии поймали на нахальном нарушении закона
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Фото иллюстративное.
Фото иллюстративное. Фото: Urmas Luik

Вечер в начале ноября. Янек Нымм и Кайро Сутть, у которых были сертификаты рыбаков прибрежного лова, вытаскивают сети в Пярнуском заливе. У них 80 сетей, хотя на самом деле у них не должно быть так много силков в море.

Пока рыбаки вытаскивают сети, жена Суття Вероника Лейбур патрулирует пляж, чтобы убедиться, что к нему не приближаются посторонние машины. В 21.39 Лейбур отправляет мужу сообщение: «Не выходите».

Браконьерство как командная работа

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