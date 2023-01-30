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ОСТОРОЖНО! ⟩ Смертельно опасная привычка добралась до Эстонии: «анестетик для лошадей» уже убил двух человек

, член правления НКО LUNEST, опорное лицо программы SÜTIK в сфере ресоциализации зависимых, специалист
Смертельно опасная привычка добралась до Эстонии: «анестетик для лошадей» уже убил двух человек
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На уличный наркорынок проник опасный ксилазин, или «анестетик для лошадей».
На уличный наркорынок проник опасный ксилазин, или «анестетик для лошадей». Фото: Margus Lõvi

В середине января Эстонскому сообществу потребителей наркотиков LUNEST поступил сигнал о том, что в организме двух человек, которые умерли в конце декабря из-за передозировки, помимо синтетических опиоидов был обнаружен ветеринарный препарат ксилазин, обладающий сильным седативным, миорелаксантным, обезболивающим и анестезирующим действием.

Это тревожная новость, потому что она свидетельствует о том, что смертельно опасная привычка баловаться ксилазином для усиления и продления действия таких уличных опиоидов, как фентанил и нитазены, добралась из Северной Америки до Эстонии.

Алена Курбатова, руководитель Центра профилактики наркомании и инфекционных заболеваний Института развития здоровья, рассказала, что несколько лет назад усилия полиции и прокуратуры принесли свои плоды и фентанил практически исчез с наркорынка Эстонии. «В этот раз альтернатива была найдена в США, где к тому времени уже широко использовались вещества из группы нитазенов, а смесь фентанила с ксилазином представляет собой особо опасную комбинацию. Войны и геополитика влияют на рынок наркотиков», – сказала она.

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