Урмас Паэт: Международный олимпийский комитет становится распространителем кремлевской пропаганды

«Международный олимпийский комитет становится крупным распространителем российской пропаганды. Так, МОК объявил, что российские и белорусские спортсмены не должны быть отстранены от участия в Олимпиаде-2024 в Париже из-за своих паспортов», - заявил Паэт в соцсети.

«Олимпийский комитет Азии официально предложил россиянам и белорусам возможность выступать под нейтральным флагом на организованных ими соревнованиях. Однако президент Украины Зеленский заявил, что нейтральные флаги российских спортсменов обагрены кровью», - подчеркнул Паэт.

«Я разочарован высказываниями президента МОК Баха. Я много раз с ним разговаривал и ни разу не слышал, как он планирует защищать спорт от военной пропаганды, когда российские спортсмены вернутся на международные соревнования», - процитировал Паэт президента Украины Владимира Зеленского.

Владимир Зеленский пригласил господина Баха в Бахмут, чтобы доказать, что в условиях боевых действий не существует нейтральности. «Приглашаю господина Баха в Бахмут, чтобы он увидел воочию, что нейтральности не существует», - сказал господин Зеленский в видео, опубликованном в его Telegram-канале. По его словам, Украина намерена сделать все, чтобы Россию не допустили до международных соревнований, в особенности на Олимпиаду в Париже.