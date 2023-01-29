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Урмас Паэт: Международный олимпийский комитет становится распространителем кремлевской пропаганды

BNS
Урмас Паэт: Международный олимпийский комитет становится распространителем кремлевской пропаганды
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Депутат Европарламента Урмас Паэт.
Депутат Европарламента Урмас Паэт. Фото: Ээро Вабамяги

Депутат Европарламента от Эстонии Урмас Паэт считает, что Международный Олимпийский комитет (МОК) все больше потворствует кремлевской пропаганде.

«Международный олимпийский комитет становится крупным распространителем российской пропаганды. Так, МОК объявил, что российские и белорусские спортсмены не должны быть отстранены от участия в Олимпиаде-2024 в Париже из-за своих паспортов», - заявил Паэт в соцсети.

«Олимпийский комитет Азии официально предложил россиянам и белорусам возможность выступать под нейтральным флагом на организованных ими соревнованиях. Однако президент Украины Зеленский заявил, что нейтральные флаги российских спортсменов обагрены кровью», - подчеркнул Паэт.

«Я разочарован высказываниями президента МОК Баха. Я много раз с ним разговаривал и ни разу не слышал, как он планирует защищать спорт от военной пропаганды, когда российские спортсмены вернутся на международные соревнования», - процитировал Паэт президента Украины Владимира Зеленского.

Владимир Зеленский пригласил господина Баха в Бахмут, чтобы доказать, что в условиях боевых действий не существует нейтральности. «Приглашаю господина Баха в Бахмут, чтобы он увидел воочию, что нейтральности не существует», - сказал господин Зеленский в видео, опубликованном в его Telegram-канале. По его словам, Украина намерена сделать все, чтобы Россию не допустили до международных соревнований, в особенности на Олимпиаду в Париже.

Генеральный секретарь Эстонского олимпийского комитета (ЭОК) Сийм Суклес в интервью изданию Postimees обратил внимание на два важных момента в заявлении МОК. Во-первых, согласно заявлению МОК, рекомендация не распространяется на спортсменов, которые поддерживают или одобряют российскую агрессию в Украине; а во-вторых, речь идет только о спортсменах, которые всегда соблюдали антидопинговые правила.

«В течение последнего года тема российского спорта была связана с войной в Украине, но второй нарыв – тема допинга – постепенно начал отходить на второй план. Но эта тема никуда не исчезла и по-прежнему актуальна, она неразрывно связана с российской спортивной системой», - прокомментировал Суклес позицию Postimees.

Исполнительный руководитель ЭОК заметил, что так же, как и наша крышевая организация не может ничего предписывать спортивным федерациям, которые являются независимыми организациями, не может этого делать и МОК.

«Сейчас все в руках международных федераций. Они независимы в решении вопроса о допуске спортсменов из России и Беларуси к участию в отборочных соревнованиях на парижскую Олимпиаду», - сказал Суклес.

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