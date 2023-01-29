Депутат Европарламента от Эстонии Урмас Паэт считает, что Международный Олимпийский комитет (МОК) все больше потворствует кремлевской пропаганде.
Урмас Паэт: Международный олимпийский комитет становится распространителем кремлевской пропаганды
«Международный олимпийский комитет становится крупным распространителем российской пропаганды. Так, МОК объявил, что российские и белорусские спортсмены не должны быть отстранены от участия в Олимпиаде-2024 в Париже из-за своих паспортов», - заявил Паэт в соцсети.
«Олимпийский комитет Азии официально предложил россиянам и белорусам возможность выступать под нейтральным флагом на организованных ими соревнованиях. Однако президент Украины Зеленский заявил, что нейтральные флаги российских спортсменов обагрены кровью», - подчеркнул Паэт.
«Я разочарован высказываниями президента МОК Баха. Я много раз с ним разговаривал и ни разу не слышал, как он планирует защищать спорт от военной пропаганды, когда российские спортсмены вернутся на международные соревнования», - процитировал Паэт президента Украины Владимира Зеленского.
Владимир Зеленский пригласил господина Баха в Бахмут, чтобы доказать, что в условиях боевых действий не существует нейтральности. «Приглашаю господина Баха в Бахмут, чтобы он увидел воочию, что нейтральности не существует», - сказал господин Зеленский в видео, опубликованном в его Telegram-канале. По его словам, Украина намерена сделать все, чтобы Россию не допустили до международных соревнований, в особенности на Олимпиаду в Париже.
Генеральный секретарь Эстонского олимпийского комитета (ЭОК) Сийм Суклес в интервью изданию Postimees обратил внимание на два важных момента в заявлении МОК. Во-первых, согласно заявлению МОК, рекомендация не распространяется на спортсменов, которые поддерживают или одобряют российскую агрессию в Украине; а во-вторых, речь идет только о спортсменах, которые всегда соблюдали антидопинговые правила.
«В течение последнего года тема российского спорта была связана с войной в Украине, но второй нарыв – тема допинга – постепенно начал отходить на второй план. Но эта тема никуда не исчезла и по-прежнему актуальна, она неразрывно связана с российской спортивной системой», - прокомментировал Суклес позицию Postimees.
Исполнительный руководитель ЭОК заметил, что так же, как и наша крышевая организация не может ничего предписывать спортивным федерациям, которые являются независимыми организациями, не может этого делать и МОК.
«Сейчас все в руках международных федераций. Они независимы в решении вопроса о допуске спортсменов из России и Беларуси к участию в отборочных соревнованиях на парижскую Олимпиаду», - сказал Суклес.