Девочка, смотрящая с фотографии, - 10-летняя Марибелла, жизнь которой оборвалась в момент, когда днем 15 января она вышла на лед латвийской реки Илуксте. Почему Марибелла в тот день вместе с сестрой пошла на реку, можно ли было предотвратить трагедию и какова ее короткая история жизни - это вопросы, ответы на которые онлайн-журнал Klik искал в Илуксте.

На Google-картах река Илуксте выглядит как змея - вся в поворотах. Хитрая, говорят местные. Летом она может выглядеть маленьким ручейком, а весной - клокочет и сходит с ума. Уровень воды то падает, то поднимается на полтора метра. Лед на реке особо и не лед - так, бутафория. Когда открываются шлюзы, льдины уносит как пушинки. Река часто выходит из берегов, поэтому у домов на улице Плявас высокие фундаменты.