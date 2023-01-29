Закрыть нельзя оставить: война в Украине больно ударила по железнодорожной станции в Койдула

«Действительно, из-за изоляции российской экономики торговля в условиях войны изменилась, изменились и торговые пути, - сказала Lõuna-Eesti Postimees министр экономики и коммуникаций Рийна Сиккут. - Чисто политические решения сократили поток товаров, и эта ситуация не может измениться до окончания войны. Вопрос в том, сможет ли она сразу нормализоваться до довоенных уровней даже после окончания войны? Политическая позиция Эстонии заключается в том, что ситуация не нормализуется. Процесс будет долгосрочным».