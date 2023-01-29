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Закрыть нельзя оставить: война в Украине больно ударила по железнодорожной станции в Койдула

Арвед Брейдакс
Закрыть нельзя оставить: война в Украине больно ударила по железнодорожной станции в Койдула
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Фото: Kristjan Teedema

Из-за введенных в отношении России торговых санкции сократилось обслуживание поездов на железнодорожной пограничной станции Койдула, в связи с чем станция переведена в экономичный режим. Поставлен вопрос, следует ли закрывать ее полностью.

«Действительно, из-за изоляции российской экономики торговля в условиях войны изменилась, изменились и торговые пути, - сказала Lõuna-Eesti Postimees министр экономики и коммуникаций Рийна Сиккут. - Чисто политические решения сократили поток товаров, и эта ситуация не может измениться до окончания войны. Вопрос в том, сможет ли она сразу нормализоваться до довоенных уровней даже после окончания войны? Политическая позиция Эстонии заключается в том, что ситуация не нормализуется. Процесс будет долгосрочным».

До конца прошлого года единственным грузовым перевозчиком на станции Койдула было госпредприятие AS Operail. До 24 февраля 2022 года компания перевозила в среднем пять составов в день в Койдула и обратно, но война изменила картину.

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