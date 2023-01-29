Петербургский театральный фестиваль «Радуга» сменил на сайте название на Международный Театральный Фестиваль Театра юных зрителей им. А.А. Брянцева из-за закона о «пропаганде» ЛГБТ. Об этом сообщила Новая Газета. Европа со ссылкой на журнал «Театр».
Петербургский международный театральный фестиваль «Радуга» сменил название из-за закона о «пропаганде» ЛГБТ
О начале приёма заявок и предварительных датах организаторы фестиваля сообщили уже под новым названием. При этом старое название все еще сохранилось в ссылке на сайт.
«Мы не хотим выглядеть теми, кто «пропагандирует» ЛГБТ, поэтому собирались нашей командой и решали, на опережение поменять название или временно его убрать», - рассказала журналу руководитель фестиваля Светлана Лаврецова.
При этом она уточнила, что решение все еще не принято окончательно.
«С одной стороны, мы наблюдаем, до какого маразма это доходит в окружающей реальности. С другой - это наш бренд. Деньги государство нам выделяет на "Радугу", и театры с нами общаются тоже как с "Радугой". В общем, мы думаем и будем советоваться», - сказала она.
Фестиваль ведет свою историю с февраля 2000 года. Он является международным, и в нем принимали участие театры из США, Великобритании, Германии, Франции, Бельгии, Эстонии, Болгарии, Греции и многих других стран.
Ранее Мэр Омска Сергей Шелест назвал «пропагандой» ЛГБТ разноцветные скульптуры голубей, которые предлагали установить на набережной у речного вокзала.
«Во-первых, меня смущает цветовая гамма птиц. Однозначно есть направление вектора в части ЛГБТ. Во-вторых, вы видите, что творится с нашими памятниками, которые даже не вызывают никаких отрицательных эмоций, их ломают. Вот эти голуби, если будут в такой цветовой гамме, я вам даю 100 %, что в ближайшее время их разрушат. Я не хочу быть мэром, который пропагандирует ЛГБТ», - сказал Шелест.