Петербургский международный театральный фестиваль «Радуга» сменил название из-за закона о «пропаганде» ЛГБТ

О начале приёма заявок и предварительных датах организаторы фестиваля сообщили уже под новым названием. При этом старое название все еще сохранилось в ссылке на сайт.

«Мы не хотим выглядеть теми, кто «пропагандирует» ЛГБТ, поэтому собирались нашей командой и решали, на опережение поменять название или временно его убрать», - рассказала журналу руководитель фестиваля Светлана Лаврецова.

При этом она уточнила, что решение все еще не принято окончательно.

«С одной стороны, мы наблюдаем, до какого маразма это доходит в окружающей реальности. С другой - это наш бренд. Деньги государство нам выделяет на "Радугу", и театры с нами общаются тоже как с "Радугой". В общем, мы думаем и будем советоваться», - сказала она.

Фестиваль ведет свою историю с февраля 2000 года. Он является международным, и в нем принимали участие театры из США, Великобритании, Германии, Франции, Бельгии, Эстонии, Болгарии, Греции и многих других стран.

Ранее Мэр Омска Сергей Шелест назвал «пропагандой» ЛГБТ разноцветные скульптуры голубей, которые предлагали установить на набережной у речного вокзала.