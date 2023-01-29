В Нарвском и Таллиннском домах эстонского языка начались увлекательные весенние мероприятия, которые помогут выучить эстонский язык и познакомиться с эстонской культурой. Об этом сообщила пресс-служба Фонда интеграции.
Совершенно бесплатно: дома эстонского языка в Таллинне и Нарве приглашают на языковую практику
В Нарвском доме эстонского языка продолжается популярная серия мероприятий по языковой практике: на встречах предлагается посмотреть новые эстонские фильмы, познакомиться с эстонскими государственными гимназиями и насладиться великолепием природы на Луковом пути. В весенний сезон в рамках серии языковых походов желающие могут снова отправиться в походы по Ида-Вирумаа.
В этом сезоне раз в месяц желающие смогут петь в тандемном хоре и попробовать свои силы в приготовлении разных блюд - разумеется, на эстонском языке. Жители Силламяэ могут принять участие в клубе общения и познакомиться с интересными приглашенными гостями. У изучающих язык в регионе Йыхви есть хорошая возможность приятно и с пользой провести время после напряженного рабочего дня, играя в настольные игры, в «Мафию», или участвуя в Форум-театре.
Всем, кто изучает язык в волости Люганузе, предлагается совместить обучение с плетением коклюшечного кружева и ознакомлением с историей этого удивительного рукоделия. Попробовать что-то новое, при этом занимаясь успокаивающим делом, можно посещая кружок керамики. На встречах клуба общения в Кивиыли на эстонском языке состоится разговор на различные жизненные темы.
Таллиннский дом эстонского языка продолжает серии занятий в кулинарном кружке и киноклубе. Изучающие язык также могут посетить музеи и познакомиться с историей мореплавания в Эстонии, а летом посетить экскурсии.
Изучающим язык в Ляэне-Харьюском уезде предлагаются мероприятия «Языковая тренировка», «Поем вместе!», «Кулинарный кружок» и «Кинокласс». В дискуссионном кружке «Интересная школа» можно обсудить актуальные темы об образовании, кроме того, есть отдельный круг общения для украинских военных беженцев, встречи по практике общения «Прелести общения» и «Библиотечная пятница».
В Пярнуском регионе мероприятия начнутся в марте: участников ждут встречи в клубе общения, мастер-классы и поездки.
Стартовали также серии онлайн-мероприятий - Mokalaat, «Языковая рулетка» и «Песочница». Подробнее обо всех этих и других возможностях языковой практики можно прочитать в календаре событий на домашней странице Фонда интеграции на русском языке.