Совершенно бесплатно: дома эстонского языка в Таллинне и Нарве приглашают на языковую практику

В Нарвском доме эстонского языка продолжается популярная серия мероприятий по языковой практике: на встречах предлагается посмотреть новые эстонские фильмы, познакомиться с эстонскими государственными гимназиями и насладиться великолепием природы на Луковом пути. В весенний сезон в рамках серии языковых походов желающие могут снова отправиться в походы по Ида-Вирумаа.

В этом сезоне раз в месяц желающие смогут петь в тандемном хоре и попробовать свои силы в приготовлении разных блюд - разумеется, на эстонском языке. Жители Силламяэ могут принять участие в клубе общения и познакомиться с интересными приглашенными гостями. У изучающих язык в регионе Йыхви есть хорошая возможность приятно и с пользой провести время после напряженного рабочего дня, играя в настольные игры, в «Мафию», или участвуя в Форум-театре.

Всем, кто изучает язык в волости Люганузе, предлагается совместить обучение с плетением коклюшечного кружева и ознакомлением с историей этого удивительного рукоделия. Попробовать что-то новое, при этом занимаясь успокаивающим делом, можно посещая кружок керамики. На встречах клуба общения в Кивиыли на эстонском языке состоится разговор на различные жизненные темы.

Таллиннский дом эстонского языка продолжает серии занятий в кулинарном кружке и киноклубе. Изучающие язык также могут посетить музеи и познакомиться с историей мореплавания в Эстонии, а летом посетить экскурсии.

Изучающим язык в Ляэне-Харьюском уезде предлагаются мероприятия «Языковая тренировка», «Поем вместе!», «Кулинарный кружок» и «Кинокласс». В дискуссионном кружке «Интересная школа» можно обсудить актуальные темы об образовании, кроме того, есть отдельный круг общения для украинских военных беженцев, встречи по практике общения «Прелести общения» и «Библиотечная пятница».

В Пярнуском регионе мероприятия начнутся в марте: участников ждут встречи в клубе общения, мастер-классы и поездки.