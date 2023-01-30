Пн, 30.01.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Грецкий: открытие производства систем HIMARS в Германии очень сильно поможет Украине

Павел Соболев
, журналист
Грецкий: открытие производства систем HIMARS в Германии очень сильно поможет Украине
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
  • Западные самолеты не только помогут ВСУ наступать, но и значительно усилят украинские силы ПВО
  • ВСУ очень эффективно используют HIMARS, но Украине нужно гораздо больше этих систем
  • Шольц и Байден внесли равный вклад в позитивное решение по поставкам западных танков Украине

В очередной передаче портала Rus.Postimees, посвященной военной обстановке в Украине и международной политической ситуации, приглашенный научный сотрудник Международного центра обороны и безопасности Игорь Грецкий среди прочего ответил на вопросы, касающиеся перспектив поставок Украине западных самолетов, а также планов по производству систем HIMARS на территории Германии.

- Советник президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина уже ведет переговоры с западными партнерами о поставках авиации. По словам Подоляка, переговоры идут в высоком темпе и партнеры к нуждам Украины относятся с полным пониманием, что дает надежду на скорое получение Киевом самолетов. Не чрезмерен ли такой оптимизм?

- Вовсе нет. Я даже думаю, что про оптимизм здесь говорить не приходится, потому что это очень реалистичная оценка.

После восьмой встречи формата «Рамштайн» стало понятно, что поставки Украине самолетов и точных ракет дальнего радиуса действия стали лишь вопросом времени. Совершенно очевидно, что речь идет о вооружениях, которые нужны Украине для того, чтобы защищать свою территориальную целостность, чтобы вернуть под свой контроль все украинские территории.

Если рассуждать о самолетах, то они нужны не только для того, чтобы прикрывать наступательные операции ВСУ. Самолеты - это также очень важный элемент противовоздушной обороны, в усилении которой сейчас очень нуждается Украина.

Также речь идет и о поставках систем ATACMS. Они позволяют с высокой точностью выпускать снаряды на расстоянии до 300 километров. Это покрывает те склады оружия и боеприпасов, которые находятся на территории Крымского полуострова. Точные удары по этим целям позволят существенно сковывать действия дислоцирующихся там российских подразделений.

- Издание Politico выступило с утверждением, что в Пентагоне есть сторонники отправки Украине западных боевых самолетов. Источники Politico говорят, что Пентагон морально готов к поставкам Украине истребителей четвертого поколения - F-16 и его аналогов, таких как Tornado или шведский Gripen, поскольку многие западные страны в ближайшие годы планируют заменить их на более новые самолеты F-22 и F-35. Насколько существенно изменили бы ход войны поставки таких самолетов Киеву?

- Вопросы поставок танков и поставок самолетов тесно связаны между собой. В современной войне сухопутные наступательные армии без массированной поддержки с воздуха вряд ли возможны. При этом нельзя забывать, что существует еще один важный ресурс для поставок средств авиации для украинской армии. Это советские военные самолеты, которые до сих пор находятся на вооружении у некоторых стран НАТО. Они стоят в запасниках, в ангарах. Это «МиГ-29», которые производились в советское время, однако до сих пор они имеются у армий некоторых стран, например, Польши, Болгарии.

Часть потребностей Украины возможно закрыть именно этими самолетами. Нет сомнений, что сейчас очень активно обсуждается сценарий, о котором та же Польша начала говорить сразу после начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины. По этому сценарию Польша поставляет самолеты «МиГ-29» Украине, при этом украинские пилоты хорошо знают, как обращаться с этими самолетами. Они профессионально обучены их эксплуатации.

Если эти самолеты поставить Украине, украинские потребности в военной авиации будут ими закрыты на 40-50 процентов. Данный сценарий сейчас наверняка прорабатывается, при этом Польша, разумеется, рассчитывает взамен получить современные самолеты. Как минимум F-16, а, может быть, и F-35.

- Владимир Зеленский в своем субботнем видеообращении заявил, что ВСУ необходимы дальнобойные ракеты, чтобы отвечать на российские обстрелы по гражданской инфраструктуре. Зеленский особо подчеркнул важность получения Украиной американских ракет типа ATACMS, все просьбы о поставках которых Вашингтон до сих пор отклонял. Еще недавно казались невозможными поставки западных танков Украине, теперь объявлено о том, что Украина получит танки, включая американские. Можно ли ожидать и пересмотра позиции Запада и конкретно Вашингтона по поставкам дальнобойных ракет?

- Я думаю, что этот шаг вполне реален, и тут очень важно, что для использования ракет типа ATACMS украинским военным не придется проходить настолько длительного обучения, как в случае с обучением экплуатации западных танков или самолетов. Чтобы освоить западные танки, нужно потратить до полугода, чтобы научиться эффективно использовать самолеты F-16, нужно потратить от полугода до года. В зависимости от оснащения конкретных самолетов. В случае же с использованием ATACMS такого длительного обучения не требуется. Я думаю, что Украина вполне может рассчитывать на этот очень хороший сценарий.

- Руководитель компании Rheinmetall Армин Паппергер сообщил, что компания готова наладить производство пусковых установок HIMARS и боеприпасов к ним в Германии, чтобы удовлетворить резко выросший из-за войны в Украине спрос. HIMARS и различные типы реактивных снарядов к ним производятся компанией Lockheed Martin в США. Rheinmetall ведет переговоры с Lockheed Martin и стремится подписать соглашение с ней в середине февраля. Если такое соглашение будет подписано, насколько это полезным будет для Украины?

- Установки HIMARS очень хорошо зарекомендовали себя во время этой войны. ВСУ смогли уничтожить высокоточными снарядами достаточно большое количество российских военных складов. И по запасам горюче-смазочных материалов наносились точные удары, и по живой силе, сконцентрированной в каких-то отдельных зданиях. Первого января это можно было увидеть на примере удара по общежитию в Макеевке.

Конечно, спрос на эти установки увеличился. И он существует отнюдь не только со стороны Украины. Многие другие государства чувствуют потребность и необходимость в том, чтобы совершить определенный апгрейт своих вооруженных сил.

Проблема в том, что до начала войны производство систем HIMARS находилось на уровне 50-60 установок в год. В общем, в неделю производилась всего одна такая установка. Это очень мало для конфликтов той интенсивности, что мы наблюдаем сейчас в Украине. Так что нет ничего удивительного в том, что вопрос о производстве таких систем в Германии появился в повестке дня.

Речь сейчас идет о том, чтобы в два раза увеличить производство такой техники. Совершенно очевидно, что эта техника будет пользоваться большим спросом и тогда, когда война завершится.

Сейчас системы HIMARS находятся в дефиците, и понятно, что Украина хочет получить таких систем больше, чем у нее в данный момент их имеется. Если Германии удастся получить эту лицензию, то, конечно, Украине это пойдет только на пользу.

- Многим наблюдателям казалось, что канцлер ФРГ Олаф Шольц решил поставлять Украине «Леопарды» после того, как Джо Байден заверил его в поставках Украине «Абрамсов», но стали появляться и другие версии событий. Например, Wall Street Journal считает, что именно Шольц сыграл ключевую роль в снятии неофициального табу на поставки танков на Западе, потому что якобы именно он убедил в необходимости поставок американских танков президента США Джо Байдена. Насколько правдоподобно такое предположение, не придумывают ли Шольцу задним числом какие-то несуществующие заслуги?

- Безусловно, Олафа Шольца, Бундесвер, Германию нужно поблагодарить за решение о поставках «Леопардов» Укриане. Это действительно прорыв в международной поддержке Украины. Однако в то же время я думаю, что не нужно торопиться и приписывать Шольцу слишком много, учитывая его позицию и то, как она менялась с начала войны. Ведь когда только зазвучала тема поставок «Леопардов» Украине, из Берлина все время следовал такой ответ, что Германия не собирается тут быть первой.

Прогресс в этом вопросе стал наблюдаться только где-то в конце сентября или даже начале октября, после очередной успешной контрнаступательной операции украинской армии. Франция и Великобритания стали говорить о том, что готовы поставить Украине какое-то символическое количество танков, чтобы облегчить Шольцу принятие соответствующего решения.

Шольц же во многом ориентировался в этот момент на особенности своего электората. СДПГ, партия Шольца, находится сейчас не в лучшем состоянии с точки зрения рейтингов. Шольц полагал, что в такой ситуации ему лучше вести себя очень осторожно. Особенно с учетом того обстоятельства, что общественное мнение в Германии вовсе не оказывало однозначной поддержки поставкам танков Украине.

На таком фоне Шольц выдвинул вот такой вот тезис, что американцы должны быть первыми. Шольцу было важно показать, что это не Германия выдвигает такую инициативу, чтобы дополнительно милитаризировать или эскалировать ход боевых действий. Шольцу было важно, чтобы решение по танкам было принято Западом коллективно, с участием самого важного союзника Берлина, каковым является Вашингтон.

Шольц проявил себя достаточно настойчивым переговорщиком. Когда на чаше весов оказалось единство западной коалиции, Джо Байден принял абсолютно взвешенное политическое решение предоставить Украине танки «Абрамс».

Даже несмотря на то, что они будут потяжелее, помедленнее. Несмотря на то, что расход топлива у них побольше, и с логистической точки зрения их сложнее доставить в Украину. Я думаю, что в том, что Украина получит западные танки, у Шольца и Байдена совершенно равнозначные заслуги.

Смотрите передачу целиком в повторе!

Ключевые слова
Наверх