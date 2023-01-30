Грецкий: открытие производства систем HIMARS в Германии очень сильно поможет Украине

- Безусловно, Олафа Шольца, Бундесвер, Германию нужно поблагодарить за решение о поставках «Леопардов» Укриане. Это действительно прорыв в международной поддержке Украины. Однако в то же время я думаю, что не нужно торопиться и приписывать Шольцу слишком много, учитывая его позицию и то, как она менялась с начала войны. Ведь когда только зазвучала тема поставок «Леопардов» Украине, из Берлина все время следовал такой ответ, что Германия не собирается тут быть первой.
Прогресс в этом вопросе стал наблюдаться только где-то в конце сентября или даже начале октября, после очередной успешной контрнаступательной операции украинской армии. Франция и Великобритания стали говорить о том, что готовы поставить Украине какое-то символическое количество танков, чтобы облегчить Шольцу принятие соответствующего решения.
Шольц же во многом ориентировался в этот момент на особенности своего электората. СДПГ, партия Шольца, находится сейчас не в лучшем состоянии с точки зрения рейтингов. Шольц полагал, что в такой ситуации ему лучше вести себя очень осторожно. Особенно с учетом того обстоятельства, что общественное мнение в Германии вовсе не оказывало однозначной поддержки поставкам танков Украине.
На таком фоне Шольц выдвинул вот такой вот тезис, что американцы должны быть первыми. Шольцу было важно показать, что это не Германия выдвигает такую инициативу, чтобы дополнительно милитаризировать или эскалировать ход боевых действий. Шольцу было важно, чтобы решение по танкам было принято Западом коллективно, с участием самого важного союзника Берлина, каковым является Вашингтон.
Шольц проявил себя достаточно настойчивым переговорщиком. Когда на чаше весов оказалось единство западной коалиции, Джо Байден принял абсолютно взвешенное политическое решение предоставить Украине танки «Абрамс».
Даже несмотря на то, что они будут потяжелее, помедленнее. Несмотря на то, что расход топлива у них побольше, и с логистической точки зрения их сложнее доставить в Украину. Я думаю, что в том, что Украина получит западные танки, у Шольца и Байдена совершенно равнозначные заслуги.
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