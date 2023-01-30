Грецкий: открытие производства систем HIMARS в Германии очень сильно поможет Украине

- Вопросы поставок танков и поставок самолетов тесно связаны между собой. В современной войне сухопутные наступательные армии без массированной поддержки с воздуха вряд ли возможны. При этом нельзя забывать, что существует еще один важный ресурс для поставок средств авиации для украинской армии. Это советские военные самолеты, которые до сих пор находятся на вооружении у некоторых стран НАТО. Они стоят в запасниках, в ангарах. Это «МиГ-29», которые производились в советское время, однако до сих пор они имеются у армий некоторых стран, например, Польши, Болгарии.

Часть потребностей Украины возможно закрыть именно этими самолетами. Нет сомнений, что сейчас очень активно обсуждается сценарий, о котором та же Польша начала говорить сразу после начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины. По этому сценарию Польша поставляет самолеты «МиГ-29» Украине, при этом украинские пилоты хорошо знают, как обращаться с этими самолетами. Они профессионально обучены их эксплуатации.

Если эти самолеты поставить Украине, украинские потребности в военной авиации будут ими закрыты на 40-50 процентов. Данный сценарий сейчас наверняка прорабатывается, при этом Польша, разумеется, рассчитывает взамен получить современные самолеты. Как минимум F-16, а, может быть, и F-35.