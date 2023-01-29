ГАЛЕРЕЯ ⟩ Завершается активная фаза учений членов Кайтселийта «Шип»

«В минувшую субботу в Тарту мы награждали лучших членов Кайтселийта в 2022 году. Всех награжденных объединяет то, что это ополченцы, которые всегда приходят на помощь, когда это необходимо, и на них можно положиться. Поэтому я высоко ценю всех, кто выполнил свой долг в ходе учебных сборов и способствовал их успеху. Остальным, не явившимся без уважительной причины, я искренне рекомендую задуматься над тем, должны ли они и почему входить в Кайтселийт. Один за всех и все за одного — таково неписаное правило Кайтселийта и на тех, кто не откликнулся на призыв принять участие в учениях, на войне тоже положиться нельзя».