В воскресенье завершается начавшаяся в четверг по решению правительства Эстонии активная фаза сборов «Шип» (Okas), участники учений начинают возвращаться по домам.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Завершается активная фаза учений членов Кайтселийта «Шип»
«Доверие к Кайтселийту зависит от его членов и от того, насколько серьезно они относятся к взятым на себя добровольно обязательствам», — сказал глава Кайтселийта Рихо Юхтеги.
«В минувшую субботу в Тарту мы награждали лучших членов Кайтселийта в 2022 году. Всех награжденных объединяет то, что это ополченцы, которые всегда приходят на помощь, когда это необходимо, и на них можно положиться. Поэтому я высоко ценю всех, кто выполнил свой долг в ходе учебных сборов и способствовал их успеху. Остальным, не явившимся без уважительной причины, я искренне рекомендую задуматься над тем, должны ли они и почему входить в Кайтселийт. Один за всех и все за одного — таково неписаное правило Кайтселийта и на тех, кто не откликнулся на призыв принять участие в учениях, на войне тоже положиться нельзя».
Внеочередной учебный сбор разделен на два этапа, первый - этап активной деятельности, длился с четверга по воскресенье. В ходе активной фазы участники учений отрабатывали различные навыки, проходили дополнительную боевую подготовку и отрабатывали тактику действий в составе малых подразделений.
На втором этапе, который продлится до 23 февраля, у 36 бойцов будет гибкий период дополнительного учебного сбора, во время которого личному составу разрешено разъезжаться по домам, но они должны оставаться в боеготовности и, если вызовут, явиться к месту службы в условленный срок. В период готовности резервист может заниматься своей личной или профессиональной деятельностью, и ему выплачивается пособие, установленное для таких ситуаций резервистам.
Правительство в минувший четверг решило объявить о начале проверочных сборов Okas («Шип»), сборы затронули 830 бойцов территориальной обороны. Проверочные сборы носили тренировочный характер, непосредственной угрозы для безопасности Эстонии не было, сообщила BNS пресс-служба правительства.
В соответствии с решением правительства, для участия в проверочных сборах распоряжением командующего Силами обороны были вызваны 658 человек личного состава подразделений Пярнуской, Сааремааской и Ляэнеской дружин Кайтселийта Западного округа территориальной обороны.
Вдобавок по распоряжению командира дружины были вызваны на сборы 172 члена Кайтселийта, которые также приняли участие в учениях в составе своих подразделений.
Проверочные сборы Okas проводятся с целью проверки боеготовности. В ходе учений оценивается работоспособность цепочки управления от принятия решения правительством и до сбора резервистов сил быстрого реагирования. Помимо этого подразделения территориальной обороны отработают выполнение боевых задач и сохранение боеготовности в течение длительного периода времени.
Силы обороны и Кайтселийт отвечают за то, чтобы государство было готово к любым ситуациям. Они должны быть готовы защищать Эстонию, а также практиковаться в защите страны на учениях.
Модель государственной обороны Эстонии опирается на вооруженный резерв. Она зарекомендовала свою жизнеспособность в качестве эффективного инструмента сдерживания. Обеспечение безопасности Эстонии требует проведения регулярных учений, которые помогают сохранять и развивать потенциал подразделений резерва к оперативному реагированию.
Силы обороны регулярно проводят не только проверочные сборы, но и большие и малые учения с длительным периодом уведомления (120 дней), например Siil («Ёж») и Kevadtorm («Весенний шторм»).