Умер создатель кота Леопольда и Мамонтенка мультипликатор Вячеслав Назарук

«28 января скончался художник-постановщик мультфильмов "Кот Леопольд", "Мама для мамонтенка", "Крошка Енот", "Дом для леопарда", "Раз ковбой, два ковбой", "Чертенок с пушистым хвостом" Вячеслав Назарук», - написал Капков на своей странице в соцсетях.