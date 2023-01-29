Художник-постановщик Вячеслав Назарук, создавший персонажей кота Леопольда, Крошки енота и мамы и Мамонтенка, вчера скончался на 82-м году жизни, сообщил шеф-редактор киностудии «Союзмультфильм» Сергей Капков.
Умер создатель кота Леопольда и Мамонтенка мультипликатор Вячеслав Назарук
Умер создатель кота Леопольда и Мамонтенка мультипликатор Вячеслав Назарук
«28 января скончался художник-постановщик мультфильмов "Кот Леопольд", "Мама для мамонтенка", "Крошка Енот", "Дом для леопарда", "Раз ковбой, два ковбой", "Чертенок с пушистым хвостом" Вячеслав Назарук», - написал Капков на своей странице в соцсетях.
Вячеслав Назарук родился 4 марта 1941 года. Советский и российский художник-мультипликатор, художник-постановщик, живописец, скульптор. Создатель таких образов, как Крошка енот, кот Леопольд и Мамонтенок. Назарук также известен как книжный иллюстратор и живописец.