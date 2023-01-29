Рынок аренды жилья ⟩ Антисанитарная квартира за 400 евро: как арендатор может улучшить жилищные условия?

Многие съемные квартиры расположены в аккуратных и отреставрированных панельных домах. Однако, заглянув внутрь, приходишь в ужас: ванную комнату и туалет не ремонтировали с момента постройки дома, мебель - как из советской коммуналки. Создается впечатление, будто в квартире кто-то только что умер, и насладники решили моментально подзаработать.

Однако ситуация не совсем безнадежна: оказывается, в основном собственники не против, чтобы арендатор освежил квартиру, вычитая расходы на ремонт из платы за аренду.

Полвека без ремонта

В отреставрированной пятиэтажке на улице Вильде двухкомнатная квартира сдается за 370 евро. Но есть одна проблема: по всей видимости, санузел в этой квартире не обновляли с момента постройки пятиэтажки.

Прежде чем войти в эту ваную комнату, надо набраться смелости. Фото: www.kv.ee

Вторая квартира находится на первом этаже девятиэтажного дома на улице Линнамяэ. Арендная плата - 400 евро в месяц.

Со временем куски плитки отвалились с потолка. Фото: www.kv.ee

Маклер Кейт Тоотси настроена оптимистично и говорит, что все зависит от того, как договориться с владельцем. Однако, узнать, готов ли хозяин к тому, что в его квартире наведут порядки, она не смогла - у Тоотси отпуск.

Эта квартира ищет хозяина. Фото: www.kv.ee

Маклер Александр Йосифов ищет арендатора двухкомнатной квартиры с оригинально сохранившейся ванной комнатой на бульваре Сыпрузе. Идею ремонта маклер отвергает, так как не видит в ней смысла. Он объясняет, что аренда этой квартиры краткосрочна, максимум на год, после чего собственник хочет въехать в квартиру сам.

За квартиру с такой ванной комнатой просят 400 евро в месяц. Фото: www.kv.ee