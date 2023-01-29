Недорогие съемные квартиры либо находятятся в старых домах, либо давно не ремонтировались. Арендатор должен смириться с этим неудобством или же договориться с собственником и улучшить свои жилищные условия самостоятельно.
Рынок аренды жилья ⟩ Антисанитарная квартира за 400 евро: как арендатор может улучшить жилищные условия?
Многие съемные квартиры расположены в аккуратных и отреставрированных панельных домах. Однако, заглянув внутрь, приходишь в ужас: ванную комнату и туалет не ремонтировали с момента постройки дома, мебель - как из советской коммуналки. Создается впечатление, будто в квартире кто-то только что умер, и насладники решили моментально подзаработать.
Однако ситуация не совсем безнадежна: оказывается, в основном собственники не против, чтобы арендатор освежил квартиру, вычитая расходы на ремонт из платы за аренду.
Полвека без ремонта
В отреставрированной пятиэтажке на улице Вильде двухкомнатная квартира сдается за 370 евро. Но есть одна проблема: по всей видимости, санузел в этой квартире не обновляли с момента постройки пятиэтажки.
Вторая квартира находится на первом этаже девятиэтажного дома на улице Линнамяэ. Арендная плата - 400 евро в месяц.
Маклер Кейт Тоотси настроена оптимистично и говорит, что все зависит от того, как договориться с владельцем. Однако, узнать, готов ли хозяин к тому, что в его квартире наведут порядки, она не смогла - у Тоотси отпуск.
Маклер Александр Йосифов ищет арендатора двухкомнатной квартиры с оригинально сохранившейся ванной комнатой на бульваре Сыпрузе. Идею ремонта маклер отвергает, так как не видит в ней смысла. Он объясняет, что аренда этой квартиры краткосрочна, максимум на год, после чего собственник хочет въехать в квартиру сам.
На улице Таммсааре за 400 евро сдается в аренду двухкомнатная квартира, санузел которой, видимо, не обновлялся с момента постройки здания в 1971 году. Маклер Александр Самсонов говорит, что может попросить хозяина квариры разрешить сделать ремонт в ванной комнате, однако считает это маловероятным.
«Когда цены на недвижимость вырастут, эту квартиру выставят на продажу. А владелец хояет получать доход от аренды уже сейчас», - рассуждает он. Однако, в этой квартире допускается размещение с домашними животными.
Самсонов тут же предложил однокомнатную квартиру на улице Нельги, где хозяин готов сделать скидку на квартплату, или даже сдавать квартиру бесплатно, если арендатор вложит в нее деньги. «Можно заключить долгосрочный контракт на несколько лет», - пообещал Самсонов.
Но есть и другие типы владельцев, которые не заинтересованы в каких-либо мероприятиях по благоустройству и хотят получать арендную плату за существующее имущество. Например, в трехкомнатной квартире в Пельгуранна ванная комната и туалет отремонтированы. Однако, покрытие стен остальных комнатах сильно потрескалось, а на стенах остались отметки от старой мебели. В объявлении состояние квартиры оценивается как среднее.
Поинтересовавшись, сможет ли потенциальный жилец сам отремонтировать стены с помощью подручных средств, маклер говорит, что квартира предназначена для рабочих - как будто им не нужны элементарные бытовые условия. Однако на вопрос собственника, готов ли он компенсировать возможные вложения, отвечает, что собственник ничего туда вкладывать не хочет.
«До сих пор люди жили там и были довольны», - сказал маклер.
В старом деревянном доме на улице Роху сдается пятикомнатная квартира. Фото туалета и душевого уголка в объявлении отсутствует. Маклер Кристин Лаук-Гуртовой объясняет, что в объявление об аренде добавили только хорошие фотографии. Глядя на фотографии кухни, несложно предположить, какими могут быть туалет и ванная комната. С другой стороны, поклеены новеы обои, а полы выглядят прилично.
Лаук-Гуртовой настроена оптимистично и считает, что если арендатор готов вкладывать деньги со своей стороны, то он может договориться с собственником о компенсации.