Не забудьте вывесить флаг: завтра День эстонской литературы впервые отметят как государственный праздник

День эстонской литературы, приуроченный к дню рождения классика эстонской литературы Антона-Хансена Таммсааре, начнется в 8:36 с поднятия эстонского флага на башне Длинный Германн.

В церемонии поднятия флага по случаю Дня литературы примут участие председатель Союза писателей Тийт Алексеев, директор Центра детской литературы Трийн Сооне и председатель правления Общества учителей родного языка Кая Сарапуу.

После поднятия флага президент Алар Карис объявит учителя литературы года. Выбор учителя литературы года проводится под руководством Общества учителей родного языка, а церемония объявления происходит в Губернаторском саду на Тоомпеа.

Министр культуры Пирет Хартман и министр образования и науки Тынис Лукас откроют в 11:00 на железнодорожном вокзале в Нарве библиотеку путешественника с произведениями эстонской литературы. Содержимое книжного шкафа будет курировать Нарвская центральная библиотека, первые произведения принесет в книжный шкаф министр культуры, образования и науки. Книжный шкаф в общественном пространстве также представлен в таллиннском квартале Уус-Веэренни.

По случаю Дня эстонской литературы в понедельник по всей Эстонии будут открыты все музеи писателей, где пройдут различные тематические мероприятия.

Музей Таммсааре в Варгамяэ откроет свой недельный литературный праздник, в программу которого входят встречи с писателями, конференция и народный поход.