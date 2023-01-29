Определились гроссмейстеры Эстонии по русским шашкам

Второе место среди мужчин занял Урмас Вяэртныу, третье место поделили между собой Индрек Мигур и Кейр-Кристиан Сугуль. Последний из них также признан лучшим молодым шашистом турнира. Среди женщин Пирет Вийрма заняла второе место, Марика Азоян - третье.

Чемпионат этого года проходил в юбилейной атмосфере, поскольку проводился уже в 75-й раз, состязания для женщин - в 67-й. В борьбе за титул гроссмейстеров в своих классах Арно Уутма и Каари Вайнонен пришлось провести встречи с 12 женщинами и 20 мужчинами.