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Определились гроссмейстеры Эстонии по русским шашкам

BNS
Определились гроссмейстеры Эстонии по русским шашкам
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Арно Уутма.
Арно Уутма. Фото: Elmo Riig / Sakala

Гроссмейстеры Арно Уутма и Каари Вайнонен заняли первое место по русским шашкам на чемпионате Эстонии по шашкам этого года, завершившемся в воскресенье в гимназии Кохтла-Ярве. 

Второе место среди мужчин занял Урмас Вяэртныу, третье место поделили между собой Индрек Мигур и Кейр-Кристиан Сугуль. Последний из них также признан лучшим молодым шашистом турнира. Среди женщин Пирет Вийрма заняла второе место, Марика Азоян - третье.

Чемпионат этого года проходил в юбилейной атмосфере, поскольку проводился уже в 75-й раз, состязания для женщин - в 67-й. В борьбе за титул гроссмейстеров в своих классах Арно Уутма и Каари Вайнонен пришлось провести встречи с 12 женщинами и 20 мужчинами.

Чемпионат Эстонии по русским шашкам на поле в 64 клетки имеет давнюю традицию, и уже более десяти лет Эстонская федерация шашек организует турнир за пределами столицы.

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