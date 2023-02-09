Аутист или билингв: трехлетнего мальчика хотели отправить в спецгруппу из-за незнания эстонского языка?

Осенью прошлого года Олена отвела своего ребенка в эстоноязычный Таллиннский Лаагнаский детский сад-основную школу. По ее словам, поначалу с садиком проблем не было, и даже во время развивающей беседы с воспитательницей вопрос о развитии эстонской речи у ребенка не обсуждался. Однако вскоре начали появляться первые тревожные звоночки.

По словам Олены, в конце учебного года ей начали намекать, что было бы неплохо обратится за консультацией в центр Rajaleidja (это общенациональная сеть, которая предлагает бесплатные учебные консультирования, в том числе внешкольную консультационную комиссию). Она считает, что воспитательница толком не объяснила, зачем именно нужно туда обращаться, а вместо этого просто перестала здороваться.