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Аутист или билингв: трехлетнего мальчика хотели отправить в спецгруппу из-за незнания эстонского языка?

Аутист или билингв: трехлетнего мальчика хотели отправить в спецгруппу из-за незнания эстонского языка?
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Таллиннский Лаагнаский детский сад-основная школа.
Таллиннский Лаагнаский детский сад-основная школа. Фото: Aleksander-Mark Kappi

В редакцию Rus.Postimees обратилась Олена, мать трехлетнего мальчика, которая утверждает, что из-за незнания ее ребенком эстонского языка с ним начали плохо обращаться и навязывать ей мысль, что мальчика стоит перевести в группу для детей с проблемами в развитии. Детский сад и Таллиннский департамент образования отрицают давление на родителей и считают, что ребенку действительно было бы лучше ходить в спецгруппу.

Осенью прошлого года Олена отвела своего ребенка в эстоноязычный Таллиннский Лаагнаский детский сад-основную школу. По ее словам, поначалу с садиком проблем не было, и даже во время развивающей беседы с воспитательницей вопрос о развитии эстонской речи у ребенка не обсуждался. Однако вскоре начали появляться первые тревожные звоночки.

По словам Олены, в конце учебного года ей начали намекать, что было бы неплохо обратится за консультацией в центр Rajaleidja (это общенациональная сеть, которая предлагает бесплатные учебные консультирования, в том числе внешкольную консультационную комиссию). Она считает, что воспитательница толком не объяснила, зачем именно нужно туда обращаться, а вместо этого просто перестала здороваться.

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