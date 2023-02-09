В редакцию Rus.Postimees обратилась Олена, мать трехлетнего мальчика, которая утверждает, что из-за незнания ее ребенком эстонского языка с ним начали плохо обращаться и навязывать ей мысль, что мальчика стоит перевести в группу для детей с проблемами в развитии. Детский сад и Таллиннский департамент образования отрицают давление на родителей и считают, что ребенку действительно было бы лучше ходить в спецгруппу.
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Аутист или билингв: трехлетнего мальчика хотели отправить в спецгруппу из-за незнания эстонского языка?
Аутист или билингв: трехлетнего мальчика хотели отправить в спецгруппу из-за незнания эстонского языка?
Осенью прошлого года Олена отвела своего ребенка в эстоноязычный Таллиннский Лаагнаский детский сад-основную школу. По ее словам, поначалу с садиком проблем не было, и даже во время развивающей беседы с воспитательницей вопрос о развитии эстонской речи у ребенка не обсуждался. Однако вскоре начали появляться первые тревожные звоночки.