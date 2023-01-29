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В Финляндии создали «летающее такси» – перелеты стоят 400 евро за час

Скоро появятся рейсы до Таллинна
rus.postimees.ee
В Финляндии создали «летающее такси» – перелеты стоят 400 евро за час
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Фото: Margus Ansu

Новый финский стартап Lygg предлагает компаниям забронировать рейсы через приложение, которое напоминает сервисы для заказа такси, пишет финское новостное издание Yle.

В зависимости от количества пассажиров и продолжительности полета приложение выберет, какая авиакомпания сможет осуществить перелет. Сокращение регулярных рейсов создает для стартапа новые возможности.

Генеральный директор компании FlyMaas oy., разработавшей Lygg, Роопе Кэкяляйнен указывает, что, например, сейчас в Финляндии нет регулярных рейсов в эстонский Тарту, однако потребность в перелетах никуда не делась.

В будущем стартап обещает рейсы из Тампере в Стокгольм и Таллинн.

Lygg не осуществляет рейсы сам, а арендует самолеты у разных компаний по мере необходимости.

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