Умер футбольный тренер Вадим Добижа

Добижа был уроженцев Украины. Много лет он работал тренером в Луганском спортинтернате и тренировал футблистов, среди которых были игроки сборной СССР - Сергей Андреев, Александр Бережной, Александр Заваров, сборной России - Сергей Юран, Сергей Семак и сборной Украины - Сергей Погодин, Тимерлан Гусейнов.