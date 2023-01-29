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Умер футбольный тренер Вадим Добижа

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Умер футбольный тренер Вадим Добижа
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Вадим Добижа.
Вадим Добижа. Фото: EJL

Эстонский футбольный союз сообщил, что на 82-м году жизни скончался футбольный тренер Вадим Добижа (26.02.1941–29.01.2023).

Добижа был уроженцев Украины. Много лет он работал тренером в Луганском спортинтернате и тренировал футблистов, среди которых были игроки сборной СССР - Сергей Андреев, Александр Бережной, Александр Заваров, сборной России - Сергей Юран, Сергей Семак и сборной Украины - Сергей Погодин, Тимерлан Гусейнов.

Добижа переехал в Силламяэ в 2006 году и вывел местный «Калев» из второй лиги в Лигу мастеров и еврокубки.

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