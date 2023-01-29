В Америку на лодке: как двое жителей Чукотки переплыли море, лишь бы не попасть на войну

Согласно данным из открытых источников, в целом нельзя сказать, что больше всего мужчин в ходе мобилизации забирали из бедных и сельских регионов России. В абсолютных числах самый масштабный призыв был в крупных Свердловской и Челябинской областях.

Изучив данные о погибших, собранные Би-би-си, волонтерами и «Медиазоной» (внесена в реестр «иноагентов» в России), социологи пришли к выводу, что распределение потерь отражает скорее экономическое неравенство между регионами.

С одной стороны, представители национальных республик и автономных округов уезжают на фронт и погибают там чаще выходцев из «русских» регионов. С другой стороны, в абсолютных цифрах большинство погибших российских военных все же составляют этнические русские.

Через три месяца - в середине января - россиян отпустили на свободу под залог. В ожидании решения о предоставлении им убежища Сергей и Максим остались в Такоме, портовом городе недалеко от Сиэттла. The Economist пишет, что пока беженцы не устроились на работу, им помогает и дает кров местный Славянский христианский центр.

«Славянский христианский центр стал домом молитвы для большой конгрегации в основном славянских иммигрантов из стран СНГ: России, Украины, Молдовы и других», - пишут они о себе на сайте. Разговаривают и молятся там на русском.

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