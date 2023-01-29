В Тырваском уезде объявили открытый тендер на подготовку специального плана: требуется найти место площадью 115 квадратных километров, где фирма OÜ Evecon построит один из крупнейших в Эстонии ветропарков.
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Больше возобновляемых источников энергии: в Эстонии появится огромный ветропарк
Больше возобновляемых источников энергии: в Эстонии появится огромный ветропарк
«Размеры парка и количество ветряков будут определены в ходе планирования. Ожидается, что количество ветряков останется на уровне 20-30», - сказал генеральный директор Evecon Карл Кулль в интервью Lõuna-Eesti Postimees.
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