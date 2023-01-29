Больше возобновляемых источников энергии: в Эстонии появится огромный ветропарк

«Размеры парка и количество ветряков будут определены в ходе планирования. Ожидается, что количество ветряков останется на уровне 20-30», - сказал генеральный директор Evecon Карл Кулль в интервью Lõuna-Eesti Postimees.

Для сравнения: в двух крупнейших в Эстонии ветряных парках, принадлежащих Enefit Green AS, установлено по 18 ветряков. Правда, в конце прошлого года Enefit Green объявила о строительстве ветряной электростанции с 38 ветряными турбинами в северной части Пярнумаа, но в любом случае, после завершения строительства Тырваский ветропарк станет одним из крупнейших в Эстонии.