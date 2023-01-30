Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое в ночь на 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина.
Война в Украине, 341-й день ⟩ Зеленский говорит о «жесткой ситуации» в Донбассе, в Харькове ракета попала в жилой дом
Зеленский говорит о «жесткой ситуации» в Донбассе, в Харькове ракета попала в жилой дом
Президент России Владимир Путин в ночь на 24 февраля объявил о начале войны против Украины, назвав ее «специальной военной операцией в Донбассе» с целью защитить людей, которые «на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима». Утверждения Путина о геноциде ранее опровергли как Евросоюз, так и ООН. Западные политики обвинили российского президента во лжи. Президент Украины Владимир Зеленский объявил о разрыве дипотношений с Россией.
Rus.Postimees продолжает следить за развитием событий 341-го дня войны, 30 января.