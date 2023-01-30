Житель Латвии Эдгар Балодис в своем аккаунте в Facebook поделился интересной находкой. В Эстонии нашли бутылку, в которую было вложено письмо с текстом на латышском языке. Знакомый Эдгара в Эстонии нашел бутылку и попросил помощь в переводе, передает Rus.TVNET.
ФОТО ⟩ «Вырастить дочек»: к берегу Эстонии прибило бутылку с таинственным посланием
«Вырастить дочек»: к берегу Эстонии прибило бутылку с таинственным посланием
Эдгар пишет: «Похоже, что кто-то - я предполагаю, что это молодожены - написал свои желания в письме, положил в бутылку и бросил ее в море. Желания достигли Вселенной, а бутылку выбросило на берег острова Сааремаа. На фотографии показано примерное место, где ее нашли.
Неизвестно, когда бутылку с письмом бросили в воду и где она плавала в течение дней, месяцев или лет. Возможно, теперь два человека в Латвии узнают свой почерк, и будет очень интересно выяснить, какой путь проделала эта драгоценная бутылка».
Текст письма: «Вырастить дочек, найти стабильную работу, жить в спокойствии и любви». «Вырастить и выучить детей».
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