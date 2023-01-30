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Деньги есть: владельцев домов в Эстонии ждут миллионы евро

Лийна Лакс
Деньги есть: владельцев домов в Эстонии ждут миллионы евро
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Хуторской дом. Фото иллюстративное.
Хуторской дом. Фото иллюстративное. Фото: Lauri Kulpsoo

В Эстонии начался новый денежный дождь: владельцам домов в последующие годы будут давать деньги на ремонт, но чтобы получить пособие, люди должны сначала сами найти деньги.

В течение следующих четырех лет владельцам частных домов будет выделено 35 миллионов евро на приведение их домов в порядок и повышение энергоэффективности. Если в последние пару лет такие пособия разлетались как горячие пирожки, на этот раз руководитель отдела жилищного строительства и энергоэффективности Kredex Трийн Рейнсалу подтверждает, что в ближайшее время деньги не закончатся. Однако в этом году необходимо срочно потратить семь миллионов евро, поскольку они были выделены из прошлогоднего дополнительного бюджета.

Kredex поддерживает частные дома, поскольку они должны стать энергоэффективными. Точно не ясно, сколько таких домов, в госстратегии это число оценивается в 104 000. Это дома, которые зарегистрированы в строительном реестре, во всех ли кто-то живет, неизвестно. По данным прошлогодней переписи Департамента статистики Эстонии, 29 процентов жителей Эстонии живут в частных домах.

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