Деньги есть: владельцев домов в Эстонии ждут миллионы евро

В течение следующих четырех лет владельцам частных домов будет выделено 35 миллионов евро на приведение их домов в порядок и повышение энергоэффективности. Если в последние пару лет такие пособия разлетались как горячие пирожки, на этот раз руководитель отдела жилищного строительства и энергоэффективности Kredex Трийн Рейнсалу подтверждает, что в ближайшее время деньги не закончатся. Однако в этом году необходимо срочно потратить семь миллионов евро, поскольку они были выделены из прошлогоднего дополнительного бюджета.