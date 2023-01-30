Пн, 30.01.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

Таллинн покупает у частного владельца зеленую зону, переоборудованную под парковку

Уве Гнадентайх
, журналист
Таллинн покупает у частного владельца зеленую зону, переоборудованную под парковку
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Еще недавно в этом месте была зеленая зона.
Еще недавно в этом месте была зеленая зона. Фото: Eero Vabamägi

Горуправа приступила к урегулированию ситуации, возникшей в микрорайоне Уус-Мааильм в центре Таллинна, где предприниматель хотел построить многоквартирный дом на месте небольшой зеленой зоны, расположенной в непосредственной близости от детского сада.

Вице-мэр Мадле Липпус (СДП), отвечающая за сферу городского планирования, сообщила на прошлой неделе на инфочасе Таллиннского горсобрания, что сейчас готовится решение о прекращении детальной планировки Луха, 33, а затем город хочет купить этот участок. 

Таллиннский детсад Luha находится на углу улиц Луха и Вирмалисе. Рядом расположен участок площадью 568 квадратных метров, который до недавнего времени был зеленой зоной. Там фирма Euro Kinnisvaraarendus хотела построить небольшой многоквартирный дом с подземной парковкой. 

Ключевые слова
Наверх