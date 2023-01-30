Горуправа приступила к урегулированию ситуации, возникшей в микрорайоне Уус-Мааильм в центре Таллинна, где предприниматель хотел построить многоквартирный дом на месте небольшой зеленой зоны, расположенной в непосредственной близости от детского сада.
Для подписчиков
Таллинн покупает у частного владельца зеленую зону, переоборудованную под парковку
Таллинн покупает у частного владельца зеленую зону, переоборудованную под парковку
Вице-мэр Мадле Липпус (СДП), отвечающая за сферу городского планирования, сообщила на прошлой неделе на инфочасе Таллиннского горсобрания, что сейчас готовится решение о прекращении детальной планировки Луха, 33, а затем город хочет купить этот участок.