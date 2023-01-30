Сегодня состоится внеочередное заседание специальной комиссии Рийгикогу по контролю государственного бюджета, на котором планируется обсудить процесс расследования причин крушения парома «Эстония», финансирование расследования и связанные с этим проблемы.
Крушение «Эстонии»: имело ли место вмешательство в ход последнего расследования?
По словам председателя специальной комиссии Тыниса Мёльдера, ответственные за расследование катастроф следственные учреждения Эстонии, Финляндии и Швеции составили промежуточный отчет, в котором дали предварительную оценку ситуации. Но в то же время, покидающий пост руководитель эстонского Центра расследований в сфере безопасности Рене Арикас выступил с серьезным заявлением, согласно которому Министерство экономики и коммуникаций вмешалось в деятельность центра, повлияв на его независимость.
«На прошлой неделе руководитель центра направил правлению Рийгикогу письмо, в котором сообщил о вмешательстве в работу центра и в ведение следствия, а также о препятствии деятельности и нарушении законов. Согласно закону, Центр расследований в сфере безопасности независим в ведении надзора за безопасностью. Мы серьезно относимся к заявлениям о том, что министерство вмешалось в его работу», – сказал Мёльдер.
По его словам, комиссия хочет выслушать пояснения и оценки всех сторон: «Помимо этого, мы хотели бы получить информацию о выводах, приведенных в опубликованном неделю тому назад промежуточном отчете, и о том, как может быть продолжено расследование».
На заседание специальной комиссии приглашены министр финансов Аннели Аккерманн, канцлер Министерства экономики и коммуникаций Ахти Кунингас, руководитель Центра расследований в сфере безопасности Рене Арикас, новый руководитель центра Мярт Отс (вступит в должность в феврале) и государственный контролер Янар Холм.
Учреждения по расследованию катастроф Эстонии, Финляндии и Швеции представили промежуточный отчет о первичной оценке ситуации 23 января. Днем ранее Арикас направил правлению Рийгикогу письмо, в котором попросил принять меры для прекращения нарушения работы центра и расследования ситуации с крушением парома «Эстония» и обеспечить выполнение требований, проистекающих из международных правил, правовых актов ЕС и законодательства Эстонии.
По словам Арикаса, несмотря на многочисленные усилия к постоянной работе в рамках следствия не удалось привлечь экспертов и следователей, специализирующихся на морских катастрофах. По его словам, речь идет о прямом препятствовании работе центра и следственной деятельности, в результате чего были нарушены независимость и беспристрастность центра как следственного органа, равно как и независимость и беспристрастность его деятельности по расследованию инцидентов в сфере безопасности.
«В результате этого Эстония также существенно отстает от графика выдачи оценки, что повлекло за собой незапланированные дополнительные расходы. Помимо вышеперечисленного, неоднократно не выполнялись требования различных законов и имели место эпизоды вмешательства в работу Центра расследований в сфере безопасности», – сказал он.
Открытое заседание специальной комиссии начнется в 12:00. Трансляцию можно посмотреть на сайте Рийгикогу.