Крушение «Эстонии»: имело ли место вмешательство в ход последнего расследования?

По словам председателя специальной комиссии Тыниса Мёльдера, ответственные за расследование катастроф следственные учреждения Эстонии, Финляндии и Швеции составили промежуточный отчет, в котором дали предварительную оценку ситуации. Но в то же время, покидающий пост руководитель эстонского Центра расследований в сфере безопасности Рене Арикас выступил с серьезным заявлением, согласно которому Министерство экономики и коммуникаций вмешалось в деятельность центра, повлияв на его независимость.

«На прошлой неделе руководитель центра направил правлению Рийгикогу письмо, в котором сообщил о вмешательстве в работу центра и в ведение следствия, а также о препятствии деятельности и нарушении законов. Согласно закону, Центр расследований в сфере безопасности независим в ведении надзора за безопасностью. Мы серьезно относимся к заявлениям о том, что министерство вмешалось в его работу», – сказал Мёльдер.

По его словам, комиссия хочет выслушать пояснения и оценки всех сторон: «Помимо этого, мы хотели бы получить информацию о выводах, приведенных в опубликованном неделю тому назад промежуточном отчете, и о том, как может быть продолжено расследование».

На заседание специальной комиссии приглашены министр финансов Аннели Аккерманн, канцлер Министерства экономики и коммуникаций Ахти Кунингас, руководитель Центра расследований в сфере безопасности Рене Арикас, новый руководитель центра Мярт Отс (вступит в должность в феврале) и государственный контролер Янар Холм.